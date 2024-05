Cuando María José Bas Arguijo y Lorenzo Giner Puchol decidieron que iban a dedicarse a la música, escogieron Nebulossa como nombre para su dúo de electropop. Ella se convirtió en Mery Bas, y él, en Mark Dasousa, y se lanzaron al complejo mundo de la industria musical haciendo gala de su inagotable energía y una poderosa presencia escénica.

Esos rasgos les han llevado hasta Eurovisión 2024 tras llevarse el Micrófono de Bronce en el Benidorm Fest. Y ya se sabe que dar el salto al escenario europeo no es algo sencillo: la competencia es feroz y hay que darlo todo para tener opciones.

El dúo de Ondara (Alicante) ha apostado por 'Zorra', un tema descaradamente feminista y empoderador, que reinvindica con su irónica crítica un cambio en la forma en la que la sociedad ve a las mujeres. Por eso no dudan en denunciar, en su letra, que "Si salgo sola, soy la zorra. / Si me divierto, la más zorra. / Si alargo y se me hace de día, / soy más zorra todavía". Esa última frase ha motivado un cambio de última hora en la realización de su número eurovisivo para homenajear un momento épico en el Benidorm Fest, en el que un primer plano de Mary Bas invitando a los espectadores a cantar se amplía para dejar ver a todo público coreando la letra, que estará en una pantalla horizontal para facilitar el trabajo a los asistentes.

Ya lo explican en la canción cuando dicen que "Esa zorra que tanto temías se fue empoderando / y ahora es una zorra de postal". La posición de la mujer ha ido reforzándose, paso a paso, en los últimos tiempos, aunque aún queda mucho por mejorar, algo que recuerda al escupir con ironía "Lapídame, si ya total..." entre estribillos.

La reacción en Europa

Malmö ha reaccionado positivamente a la actuación española durante la segunda semifinal, agradeciendo la explosiva fuerza y la inagotable energía de la que hace gala Nebulossa en el escenario sueco. 'Zorra' tiene complicado colarse en los primeros puestos del festival, pero no será porque a los alicantinos les vayan a faltar esfuerzo o ganas.

Esta es la letra completa de la canción

Ya sé que soy solo una zorra,

que mi pasado te devora.

Ya sé que soy la oveja negra,

la incomprendida, la de piedra.

Ya sé que no soy quien tú quieres (lo sé).

Entiendo que te desespere (lo sé).

Pero esta es mi naturaleza,

cambiar por ti me da pereza.

Estoy en un buen momento,

solo era cuestión de tiempo.

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

a los cuatro vientos.

Si salgo sola, soy la zorra.

Si me divierto, la más zorra.

Si alargo y se me hace de día,

soy más zorra todavía.

Cuando consigo lo que quiero (zorra, zorra)

jamás es porque lo merezco (zorra, zorra).

Y, aunque me esté comiendo el mundo,

no se valora ni un segundo.

Estoy en un buen momento,

solo era cuestión de tiempo.

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

a los cuatro vientos.

Estoy en un buen momento (zorra, zorra),

reconstruida por dentro (zorra, zorra),

y esa zorra que tanto temías se fue empoderando

y ahora es una zorra de postal (zorra, zorra, zorra)

a la que ya no le va mal (zorra, zorra, zorra),

a la que todo le da igual.

Lapídame, si ya total,

soy una zorra de postal.

Yo soy una mujer real (zorra, zorra, zorra)

y, si me pongo visceral (zorra, zorra, zorra),

de zorra pasaré a chacal,

te habrás metido en un zarzal.

Soy una zorra de postal (zorra, zorra, zorra).

Estoy en un buen momento,

solo era cuestión de tiempo.

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

a los cuatro vientos.

Estoy en un buen momento (zorra, zorra, zorra),

reconstruida por dentro (zorra, zorra, zorra),

y esa zorra que tanto temías se fue empoderando

y ahora es una zorra de postal.