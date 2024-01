Correos y usuarios

Triste cómo cumple con sus usuarios esta entidad pública adscrita al Ministerio de Fomento, como todos, con engaño.

Sigo siendo usuaria de esta entidad, aunque creo que por poco tiempo debido a su falta de cumplimiento.

Les comento uno de tantos casos.

El pasado día 27 me mandan desde Madrid, de la oficina del Corte Inglés de Preciados a Gran Canaria, un paquete conteniendo una Anguila de Mazapán. La persona que lo lleva pregunta todos los trámites, el sistema más rápido, se informa en general. Se decanta por el Correo Express, el cual le aseguran que como muy tarde a las 10.30 de la mañana del día 28, estará en su destino. A las 17.00 horas aquí no había llegado nada. ¿Sería por los Santos Inocentes?

Cumplir no cumplen pero cobrar sí saben, 14,60 euros.

El cuento ya está hecho, ahora vienen las preguntas. ¿Estamos en España los que vivimos en Canarias? ¿Son islas al igual que las Baleares? ¿Cuál es el motivo de que haya «frontera», es decir aduana, para las islas Canarias y no para Baleares? ¿Cuál es la diferencia? Son preguntas que no serán contestadas, ni ellos mismos saben el porqué y es que no hay explicación.

Sigan prometiendo y no cumpliendo.