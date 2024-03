Pimienta, 0; Viera, 1;

Se cumple la máxima futbolística de los siempre esperanzadores cambios en los banquillos: Entrenador nuevo, victoria segura. El Almería, colista y sin conocer el triunfo en toda la temporada, desnudó a los amarillos en el Estadio de Gran Canaria con un gol que pudo ampliarse a dos. Los tres puntos esfumados ahondan la crisis de identidad, que no de permanencia, de una UD que ya ha sido superada en la tabla por aquel Villarreal que salió derrotado de la Isla, pero que desde entonces, a diferencia de los de García Pimienta, anota ya cuatro victorias.

El resumen de otra jornada futbolística en horario de almuerzo dominical es claro: Pimienta,0; Jonathan Viera,1; con Pepe Mel como el mejor del partido. El que tuvo retuvo y lo demostró en la banda con su toque de balón. Mel es querido y respetado por los jóvenes atletas del equipo local y los veteranos del graderío. La afición de la UD es generosa y también reconoció al excapitán amarillo sus grandes tardes de fútbol con una ovación al salir del verde. Como se escuchaba a algunos del ‘Pío Pío’ Jonathan Viera «es uno de los nuestros» a diferencia de otros de la plantilla local cuyo nombre se prefiere evitar, que pronto pasarán.

Tacones de artista

Sobre el terreno de juego sobresale Sandro, aunque con poca fortuna con la portería contraria. Sus taconazos son filigranas de artista. Destaca por su calidad, pundonor y velocidad el mexicano Araujo, una garantía en el once que por méritos propios ha sido seleccionado por su país. Y siempre Munir. Tiene regate, abusa de la izquierda y del toque corto; no acaba de marcar la diferencia pese a los muchos minutos de juego. Aunque vista los colores de la selección marroquí Munir El Haddadi no es Brahim. Tampoco Álvaro Valles es Jan Oblak, aunque va en buen camino, pese a que el portero amarillo juega menos con el pie y encaja más.

Final festivo. Ayer coincidió en domingo cuaresmal la festividad de San Patricio, tan distinguida en las islas por la comunidad irlandesa. Queda empañada para Patricio Viñayo, director general de la UD, por la derrota futbolística. Felicidades, con todo. No se va a ganar siempre.