Mel tira de ingenio: "Valles es Tony Kroos con guantes"

Un partido, una victoria. Mel, el gran protagonista de una noche negra para la UD. Aterrizar en un desahuciado Almería y firmar un (0-1) para sepultar la depresión. Además, reconoce la labora de Yepes. "Es el mejor preparador de porteros de Europa". "No se puede jugar al fútbol sin divertirse. Solo le pedí a los jugadores que se diviertan, que emulasen a ese niño del patio que tiene que venir su madre por la noche a llevarle a casa". Además, definió a Valles como "Toni Kross con guantes".

"La UD tiene el mejor entrenador de porteros de Europa. Hay que dar el valor a la labor de Yepes. Ojalá les dure mucho. Desde mi época vendimos a Josep y a Álex Domínguez. Y ahí está Álvaro Valles. Es un tío fantástico Yepes. Es un entrenador de porteros fantástico, al que se le debería dar más mérito. Se habla de muchos, pero a veces la gente que está necesita que se hablen de ellos".

El preparador madrileño desvela que no esperaba el reconocimiento del Gran Canaria. "Ha sido emocionante el cariño de la gente. No se paga con nada. Esta bien que te reciban, pero lo más importante es cómo te despiden. Y yo de aquí me he despedido con buen recuerdo. Quiero a esta tierra, quiero a los canarios. Es un pueblo excepcional, me trató bien durante cuatro años. Todo lo que le deseo son cosas buenas".

Tras reconocer que frenar a Kirian era la prioridad, recordó que tenían que superar un lastre psicológico. "Kirian es uno de los objetivos prioritarios para tener la pelota de la UD. Lo hemos hecho muy bien en la primera parte, pero en la segunda el cansancio nos pasó factura. A los futbolistas del Almería también les cuesta pensar que pueden perder lo que tienen. Es normal, 28 partidos sin ganar es demasiado".

Buen rollo con Pimienta

José Mel Pérez aplaude la labora de Pimienta en la UD. Se ve representado. "Le he dicho a Pimienta que desde la lejanía estoy orgulloso del trabajo que está haciendo. He sufrido ese camino hasta ser lo que son ahora. Cuando los subía a todos los jugadores estaban muy verdes, como es el caso de Fabio. El mérito es de ellos, no mío. Ahora los ves jugar y es una delicia. Ver a Moleiro, al que hice debutar con 16 años, es un orgullo. Tienen un futuro brillante".

Se le cuestionó por Viera, que regresaba al Gran Canaria por primera ocasión como rival. "Me ha asombrado por la tranquilidad que ha tenido. Yo estaba nervioso, impactado con el recibimiento. Él, no, es lo que tienen los genios. Jonathan quiere mucho a este club y a esta tierra. Está contento, aunque le habría gustado que la primera victoria fuese en otro lado. La necesitábamos por nuestro orgullo personal".