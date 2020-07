Los 13 contagios nuevos, la cifra más alta desde finales de abril en Canarias

Canarias acumula 13 casos nuevos. De ellos, solo uno está relacionado con el brote de coronavirus detectado en Fuerteventura y Gran Canaria. Además, hay un contagio vinculado con la persona procedente de EE.UU., que permanece ingresada en la UCI en Tenerife, y otro a un foco generado en la isla, sin relación con ningún viaje. Sanidad cribó ayer a 41 contactos de la familia afectada en Fuerteventura, de los que solo uno dio positivo, y a medio centenar en Gran Canaria, entre los que no se detectó ningún nuevo contagio. El resto de los positivos confirmados en las últimas horas en Gran Canaria y Tenerife son casos aislados, que no tienen nada que ver entre ellos ni con los brotes controlados, según informa la Consejería de Sanidad. A excepción de los días en los que se diagnosticó la Covid-19 a los migrantes llegados a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, en el Archipiélago no se registraba una cifra tan alta de contagios en un mismo día desde hace 84 jornadas, cuando el 24 de abril se detectaron 14 casos. Además, las Islas han pasado de 59 casos activos a 83 en solo 16 días.

El brote de Fuerteventura -con seis positivos en la isla majorera y cinco en Gran Canaria- comenzó hace una semana. Los rastreadores de la Consejería de Sanidad están investigando cuál es el origen del foco y barajan varias hipótesis. En un primer momento, apuntaron a un hombre llegado desde México, quien acudió a una fiesta familiar en la que se estima que se produjeron los contagios. Si bien, la prueba PCR realizada a esta persona dio negativo, aunque eso no significa que durante la celebración del encuentro no pudiera estar contagiado. Esta circunstancia no se ha podido aclarar todavía, ya que no se le realizó una prueba serológica con la que se puede determinar si el paciente cuenta con anticuerpos ante el SARS-CoV-2 generados tras pasar la Covid-19. La otra teoría que manejan los especialistas es que el paciente cero sea alguno de los jóvenes de la familia, que podría haber sido asintomático.

Cerca de un centenar de contactos estrechos de los once positivos que se han detectado en este foco permanecerán en cuarentena durante diez días, tiempo en el que se puede expresar el virus. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, reconoció que la situación "está controlada, pero no extinguida", por lo que pidió "no bajar la guardia" y recordó la importancia de respetar las medidas de seguridad y distanciamiento para evitar contagios, aunque sea un encuentro familiar, ya que en este caso no se emplearon.

En Tenerife hay dos pequeños brotes controlados. El foco generado en la isla y sin relación con viajes, suma cuatro contagios ocasionados un mismo entorno familiar y laboral. Entre las personas cernadas al señor que permanece ingresado en la UCI y que llegó contagiado desde Estados Unidos se ha producido un total de tres contagios intrafamiliares.

Si bien, el foco más importante es el del grupo de 38 migrantes que llegaron en dos pateras a Fuerteventura -el 14 y el 18 de junio-. Todos permanecen asintomáticos y aislados bajo seguimiento médico en una nave de Puerto del Rosario. En Lanzarote también hay un pequeño foco con cinco migrantes contagiados. Estos brotes están muy controlados por las autoridades sanitarias, ya que desde que los migrantes son aislados tan pronto llegan a las costas del Archipiélago.

Canarias acumula 2.485 positivos desde el inicio de la crisis sanitaria, de los que 2.224 han recibido ya el alta médica, mientras que 83 casos se mantienen activos. De los contagios activos, uno permanece ingresado en la UCI y otro en planta, y los 81 restantes se encuentran en sus domicilios.