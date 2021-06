Los casos en menores de 45 años de Tenerife triplican los de Gran Canaria

Además, los resultados comparativos entre la interacción de los rastreadores y las personas encuestadas en el último mes también arrojan disimilitudes entre las dos islas. Y es que en Gran Canaria solo hay un 10% de casos confirmados sin identificación del vínculo epidemiológico, mientras que en Tenerife el porcentaje asciende al 20%. «El promedio de contactos estrechos por caso confirmado en Gran Canaria es de cinco y en Tenerife, que tiene el mismo sistema de rastreo, solo se consiguen dos», agregó José Juan Alemán.

Capacidad de rastreo

Por su parte, Blas Trujillo quiso poner en valor que Canarias es la comunidad autónoma que cuenta con «el mejor índice de rastreo» de todo el territorio nacional, donde más de 800 profesionales se encargan de realizar estas tareas para evitar la propagación del patógeno en el Archipiélago. «A pesar de que Tenerife tiene en estos momentos un nivel de trazabilidad más bajo que otras islas, en realidad cuenta con un nivel máximo», aclaró.

En base a las palabras del consejero, en Tenerife, esta semana se ha producido una modificación importante en la incidencia acumulada en los últimos siete días, pues pasó de concentrar 71,9 casos por cada 100.00 habitantes, el 15 de junio, a 95,7 cuadros, el lunes. Lo mismo ocurrió con la acumulada a 14 días vista, que pasó de 122,4 a 165,2 en el mismo espacio temporal. A esto hay que sumarle que desde el 16 de junio, la correspondiente a las personas mayores de 65 años también ha empezado a seguir una trayectoria ascendente y ya supera la media nacional –36,49 frente a 19,08–.

El Archipiélago ya ha logrado inocular 1.614.300 dosis de los sueros contra el covid

Hay que recordar que la activación del semáforo rojo en la isla a partir del sábado implica, entre otras medidas, el cierre del interior de los establecimientos de hostelería y restauración, la imposibilidad de reunirse más de cuatro personas en las terrazas de estos locales y la clausura de la actividad a las 23.00 horas. Asimismo, las competiciones insulares quedarán suspendidas y los gimnasios no podrán superar el 33% de su aforo. Por otro lado, las restricciones contempladas hasta el momento en las residencias de mayores y en los centros de personas con discapacidad, en materia de cierre y control de visitas, solo afectarán a los sujetos que no hayan completado la pauta vacunal. Otra de las novedades es que los parques infantiles permanecerán abiertos.

Durante la mañana de este miércoles, el presidente del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, visitó el centro de inoculación del Recinto Ferial de Tenerife y quiso aprovechar la ocasión para enviar un mensaje de concienciación a la población menor de 45 años que aún no ha podido acceder a los sueros contra el covid. «Quien no está vacunado tiene muchísimos riesgos de ser contagiado y de contagiar. Todavía no se ha acabado con la pandemia, aunque haya caído el decreto de alarma, por lo que no hay que festejar absolutamente nada», recalcó, para después poner de relieve la buena respuesta de la ciudadanía a la campaña.

Según notificó la Consejería de Sanidad, hasta el pasado martes, los profesionales del Servicio Canario de la Salud (SCS) habían administrado 1.614.300 dosis de los compuestos, que han permitido completar la pauta a 649.727 personas, el 34,7% de la población diana. Solo en el transcurso de esa jornada fueron inoculadas 35.150 vacunas, lo que representó un nuevo récord diario para la región. «La sociedad canaria es sabia e inteligente y sabe que estar vacunada es mucho más seguro que no estarlo», celebró Torres.