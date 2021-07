Amós García advierte que una sola dosis no inmuniza contra la Delta

La población que aún no ha completado la pauta de vacunación contra el coronavirus no está protegida frente a los cuadros leves que puede causar la variante Delta, pero sí frente a los que pueden provocar el resto de cepas. Así lo asegura el presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV) y jefe de la sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), Amós García Rojas. «Una sola dosis protege de las formas graves, pero no de las leves, lo que puede significar que haya más contagios. Eso es precisamente lo que está pasando en Reino Unido, donde la mayoría de los afectados no están vacunados o solo han recibido una dosis», detalla el facultativo, quien además agrega que los sueros más eficaces frente a la Delta son los de Pfizer y AstraZeneca.

Hay que recordar que el pasado jueves, el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, alertó del aumento de la presencia de la cepa india en Gran Canaria y Tenerife, a pesar de que la predominante sigue siendo la británica. «Lo más probable es que los casos de variante Delta sigan incrementando y, en un breve período de tiempo, sea la más prevalente. Estamos ante una variante muy contagiosa y los viajes y movimientos que se produzcan sin las medidas de seguridad necesarias influirán en el aumento», apostilla el epidemiólogo.

Cabe resaltar que el Archipiélago vivió ayer la segunda jornada consecutiva por encima del umbral de los 300 nuevos casos diarios de coronavirus. Y es que, según notificó la Consejería de Sanidad, las Islas agregaron este viernes 343 cuadros clínicos, si bien no fueron constatados nuevos fallecimientos vinculados a los efectos del microorganismo.

Por islas, Tenerife anotó 222 infecciones, lo que se traduce en el 64,7% del total aunado por la comunidad autónoma. En esta isla hay 2.855 pacientes aquejados de la afección. Por su parte, Gran Canaria reunió 81 detecciones y ya cuenta con 578 casos activos, mientras que Lanzarote incorporó seis cuadros a su estadística y sus activos son 62. Fuerteventura, en cambio, añadió 29 contagios y aúna 203 infecciones activas epidemiológicamente.

Por otro lado, La Palma sumó un nuevo caso y sitúa en siete sus activos. Asimismo, El Hierro incrementó en cuatro su cifra de acumulados y tiene una decena de pacientes pendientes de su evolución. Por el contrario, La Gomera no experimentó variaciones en su registro general y mantiene en seis su cómputo de activos.

En el transcurso de la jornada del viernes, el departamento del Ejecutivo canario informó también de un brote que afecta a una veintena de alumnos de un centro de Secundaria de Santa Cruz de Tenerife y que contrajo la infección por SARS-CoV-2 por no cumplir las medidas de prevención durante su estancia en unos apartamentos que se encuentran ubicados en el sur de la isla.

También, en Gran Canaria un grupo de 11 estudiantes procedente de Extremadura se encuentra cumpliendo las medidas de aislamiento y cuarentena. En total, son cinco los positivos y seis los contactos estrechos.

Ahora mismo, en los hospitales de la región hay 189 enfermos con covid ingresados en planta – uno menos que los notificados hasta el jueves– y 30 en las unidades de cuidados intensivos – dos más–.

En estos momentos, la incidencia acumulada en los últimos siete días en el Archipiélago se sitúa en 79,05 casos por cada 100.000 habitantes y la de los últimos 14 días es de 136,12 cuadros sobre el mismo cómputo poblacional.

Expediente sancionador

La Consejería de Sanidad inició ayer un expediente sancionador a una menor de 16 años que provocó un brote de coronavirus en Santa Cruz de Tenerife al saltarse las medidas de aislamiento impuestas. Según informó el departamento del Gobierno canario, la joven había mantenido contacto estrecho con un familiar positivo y aseguró a los rastreadores que se encontraba aislada en su domicilio. Su acción ha tenido repercusiones y se ha traducido en un foco que afecta a seis pacientes y en el aislamiento de decenas de personas con las que mantuvo reuniones.