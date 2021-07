Certificado covid para los viajeros nacionales que lleguen a Canarias hasta final del verano

El certificado covid se mantiene en los puertos y aeropuertos canarios. La Consejería de Sanidad amplía hasta el 30 de septiembre la realización de cribados para contener la transmisión del covid a través de pruebas diagnósticas a los pasajeros que entren en Canarias procedentes del resto de España, y que también podrán presentar el certificado donde se muestre su proceso de vacunación o un documento que acredite que ha pasado la enfermedad en los últimos meses. Esta prórroga será efectiva a partir del 1 de agosto y constituye, en palabras del consejero de Sanidad, Blas Trujillo, «una medida necesaria para continuar con el control y contención de casos importados de coronavirus» en viajeros procedentes de otros puntos de España y mientras continúa la vacunación.

El cribado mediante pruebas diagnósticas para los pasajeros que entran en Canarias desde el territorio nacional entró en vigor el pasado 18 de diciembre y ha demostrado ser una medida efectiva para el control de la pandemia. Durante el mes de julio, el 96% de los viajeros nacionales que llegaron a Canarias han cumplido con los requisitos de esta norma.

Son las personas mayores de 12 años las que deben someterse a la realización de una prueba diagnóstica con resultado negativo en las 72 horas previas a su llegada a Canarias. No obstante, no se exigirá la presentación de esta a las personas en tránsito a través del territorio de la comunidad autónoma; a las que acrediten haber estado fuera de Canarias por un plazo inferior a 72 horas previas a la llegada; a las vacunadas contra el covid con la pauta completa dentro de los ocho meses previos al desplazamiento, o bien con una dosis con más de 15 días de antelación y dentro de los cuatro meses previos al desplazamiento; personas que hayan pasado la enfermedad en los últimos seis meses; y aquellas que acrediten una reserva en un establecimiento turístico de alojamiento inscrito en el Registro General Turístico de la comunidad autónoma.

Uso del test de autodiagnóstico

Tanto las pruebas de las que se debe disponer para poder entrar en Canarias como las que se deben presentar en Tenerife –en el caso de no tener la pauta vacunal completa– para acceder al interior de los establecimientos de hostelería y restauración, espectáculos culturales y gimnasios, excluyen los test de autodiagnóstico que ya se comercializan en las farmacias españolas. Para dar a conocer detalles como este, la administración sanitaria, a través de la Dirección General de Programas Asistenciales, ya regula el uso que se hará de estos productos e informa de que la prueba podrá realizarse tanto en la propia farmacia como en el domicilio.

Si el resultado del test es negativo y la persona no presenta síntomas compatibles con el covid, deberá seguir manteniendo las medidas básicas de protección. En el caso de que el test dé negativo pero la persona tenga síntomas o el resultado de la prueba sea positivo, se debe llamar al 900-112-061, donde se le darán las indicaciones a seguir. En ningún caso la persona deberá acudir al centro de salud o a las urgencias hospitalarias.

Mientras se toman en consideración algunas nuevas medidas, como la entrada en vigor del certificado covid, el público que asista el domingo al concierto de clausura del Festival Internacional de Música de Canarias, que se celebrará en el Auditorio de Tenerife a cargo de la Filarmónica de Gran Canaria, deberá presentar su DNI o pasaporte junto al certificado de vacunación covid con pauta completa o una PCR o test de antígenos negativo. El Gobierno de Canarias refuerza así los controles de prevención sanitaria con el objetivo de dar respuesta a la última normativa dictada en la que se sitúa a Tenerife en nivel 4.

Mientras tanto, el Gobierno de Canarias acordó ayer solicitar al TSJC una prórroga al límite del número máximo de personas no convivientes que se pueden reunir en encuentros familiares y sociales, en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre. Las limitaciones que existen en la actualidad están vigentes hasta el próximo sábado y el Ejecutivo solicitará que se extiendan hasta el 31 de agosto. El consejero de Seguridad Julio Pérez anunció que se solicitará que el número máximo de personas no convivientes que se puedan reunir en el nivel 1 sea de 10; seis personas en el nivel 2; y cuatro, tanto en el nivel 3 como en el 4.

Pérez explicó que esta medida de limitación para las reuniones de personas no convivientes ya fue avalada por la Justicia el pasado mes de mayo, cuando finalizó el estado de alarma. «Mientras que algunas de nuestras propuestas no fueron aceptadas, esta en concreto sí, por lo que no creemos que tengamos problemas ahora para que se acepte esta prórroga», relató el consejero, quien recordó que ahora los datos epidemiológicos en Canarias «son peores que los que presentábamos en el mes de mayo» por lo que «consideramos primordial poder mantener esta restricción al menos hasta que finalice el mes de agosto», concluyó Julio Pérez.