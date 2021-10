Tenerife casi triplica a Gran Canaria en personas hospitalizadas con Covid

En las últimas 24 horas no se ha registrado ningún fallecimiento vinculado a la Covid-19, al igual que ha sucedido en días pasados, lo que aporta datos optimistas. La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 16,08 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra baja en relación a otras etapas de la pandemia y a los 14 días en los 33,50 casos por 100.000 habitantes. Hasta el momento se han realizado un total de 2.201.251 pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 2.090 se corresponden al día de ayer.

Si nos fijamos en cada isla por separado, se puede apreciar cómo en el caso de Tenerife se sumaron ayer 22 casos, al igual que el día anterior, con un total de 45.936 casos acumulados y 344 casos activos epidemiológicamente, sufriendo un descenso con respecto a la jornada previa en que hubo 384 casos activos. Santa Cruz, en concreto, acumuló 175. En cuanto a altas médicas, hubo un aumento respecto al día anterior. De 94.397 ayer a 94.295 las 24 horas previas. En este sentido, Santa Cruz de Tenerife registró 21.271 altas y Las Palmas de Gran Canaria, 31.315.

Gran Canaria cuenta con 36.674 casos acumulados, 21 más que el día anterior y 260 activos. En rigor, Las Palmas de Gran Canaria, la capital, engloba 218 de estos casos y sigue superando en esta cifra a la ciudad principal de la isla vecina. El número de fallecidos se mantiene en 316.

Lanzarote, por su parte, suma 12 nuevos casos , sufriendo un crecimiento de cuatro con respecto a la jornada anterior, con 6.995 acumulados y 69 activos epidemiológicamente. Aquí se ha registrado también un aumento de siete activos. Los hospitalizados continúan igual y no se han producido nuevas muertes, con lo que la cifra es de 49 decesos. Fuerteventura tiene 4.529 casos acumulados con tres casos nuevos más que la jornada anterior, un leve aumento y 45 activos frente a 42 del pasado día. Mantiene la misma cantidad de hospitalizados que ya tenía.

La isla de plena actualidad, La Palma, por su lado, no ha generado nuevos casos, se mantiene igual que las anteriores 24 horas y cuenta con 1.111 acumulados y tres casos activos igual que el pasado día. En el caso de El Hierro, este no registra positivos nuevos, por lo que sus acumulados son 467 y carece también de nuevos casos activos. Por su parte, La Gomera tampoco suma casos en 48 horas, por lo que sus acumulados son 404 y no tiene ningún caso activo al igual que El Hierro.

Necesita una aclaración que en el cómputo por islas se ha dado un caso más que en la suma general, el relativo a uno que quedaba pendiente por validar y ya se asignó a su territorio correspondiente.