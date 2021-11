Canarias cuenta con 161 pacientes Covid en planta, la cifra más alta de octubre

El los hospitales del Archipiélago hay 161 pacientes con coronavirus ingresados en planta, lo que representa el dato más elevado de octubre. Y es que la región no registraba una cifra tan alta desde el 30 de septiembre, cuando 174 personas con la infección por SARS-CoV-2 permanecían en camas convencionales. No obstante, el número de afectados en las áreas de críticos se mantiene en los 22 que fueron notificados durante la jornada del pasado viernes. Desde el 7 de noviembre, el cómputo de enfermos que permanecen en las áreas de críticos no ha bajado de la veintena.

Según comunicó la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, la comunidad autónoma constató ayer, de forma provisional, 235 contagios de coronavirus. La buena noticia es que, en las últimas horas, no fueron reportados nuevos fallecimientos vinculados a los efectos del microorganismo.

Por islas, Tenerife añadió 104 cuadros clínicos; Gran Canaria 88; Lanzarote 15; Fuerteventura 25; y La Palma 3. Por el contrario, El Hierro y La Gomera no anotaron nuevas detecciones.

Ahora mismo, en Canarias hay 2.322 personas pasando la enfermedad –149 más que en las 24 horas previas–. Tenerife es la isla que concentra el mayor número de casos activos, pues cuenta con 1.055. Le sigue Gran Canaria, con 881; Fuerteventura, con 210; Lanzarote, con 133; La Palma, con 27; La Gomera, con 14; y El Hierro, con dos.

Desde el último balance fueron emitidas 86 altas epidemiológicas, por lo que ya han conseguido superar la patología 97.146 pacientes en el Archipiélago. Cabe resaltar que esta cifra representa el 96,6% del total de casos diagnosticados desde el inicio de esta crisis sanitaria (100.498).

Hasta el momento, los profesionales han realizado 2.343.648 pruebas diagnósticas, si bien 5.745 fueron practicadas durante el viernes. En los últimos siete días se han detectado 1.889 muestras positivas sobre un total de 38.235.

Por lo que concierne a la incidencia acumulada a siete días vista, hay que decir que se sitúa en 70,04 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la de los últimos 14 días marca 121,10 cuadros sobre el mismo número de habitantes. Solo en el transcurso de una semana, la primera ha incrementado 20,73 puntos y la segunda 40,68.