El endurecimiento de las medidas en Reino Unido golpea al turismo canario

A partir del martes, las viajeros que lleguen al Reino Unido tendrán que haber pasado un test de covid-19 previo a su vuelo, una medida que el Gobierno había retirado en octubre, y otra prueba PCR a los dos días de su llegada. Siendo el británico es uno de los mercados emisores de turistas más importantes de Canarias, representando un tercio de todos los viajeros que llegan a las Islas provienen de este país, esta medida pone en peligro el cumplimiento de los objetivos de recuperación del gobierno canario.

Este batacazo puede poner en peligro, también las expectativas de crecimiento del Archipiélago, que en medio de su temporada alta, se aleja de su objetivo de recuperar entre un 70% y un 80% del turismo extranjero que llegó en época prepandémica a las Islas. Y no porque no estuviera en la línea de conseguirlo. Hasta ahora las previsiones se han ido cumpliendo, y en este mes de octubre de 2021, se superaron dichos porcentajes al recibir un total de 981.157 turistas desde el extranjero. En diciembre de 2019, llegaron a Canarias poco más de 1,1 millones de turistas procedentes de países extranjeros y para que las previsiones que hizo el Gobierno de Canarias en verano se cumplan, el Archipiélago debería recibir al menos 960.000 turistas de otros países en diciembre.

El Ejecutivo agregará además a Nigeria a su lista roja, que ya incluye a Sudáfrica y otros países de su entorno. Solo podrán entrar al país desde esos destinos los ciudadanos británicos, irlandeses y personas con permiso de residencia, que deberán mantener una cuarentena de diez días en un hotel a su llegada. «Es como cerrar la puerta del establo cuando el caballo ha salido desbocado», afirmó en la BBC el epidemiólogo Mark Woolhouse, miembro del grupo asesor del Gobierno sobre pandemias, que consideró que las nuevas barreras no supondrán «una diferencia sustancial en la evolución de una oleada de ómicron, si va a haber una».

La industria turista británica tampoco está contenta con la medida. Así lo deja entrever las lamentaciones del consejero delegado de la patronal del sector de los viajes Business Travel Association (BTA), Clive Wratten, quien insistió que la reintroducción del test casi sin previo aviso «asesta un martillazo» al sector. «La salud pública es una prioridad, pero va a haber empresas que quiebren, viajeros que queden atrapados y medios de vida devastados por la falta de planes coherentes por parte del Gobierno», alertó.

Tim Alderslade, consejero delegado de Airlines UK, que representa a grupos aéreos británicos, criticó por su parte que el Ejecutivo esté tomando medidas contra la variante ómicron antes de tener los «datos completos» sobre su peligrosidad. «No tenemos evidencias clínicas», esgrimió Alderslade. Mientras, el ministro de Justicia, Dominic Raab, ha defendido la posición del Gobierno. «Sé que esto va a suponer una barrera para la industria de los viajes, pero hemos dado enormes pasos hacia adelante en este país. Debemos tomar medidas dirigidas de manera forense a impedir que la nueva variante eche raíces», insistió.

Alemania pide evitar viajes

El coronavirus sigue avanzando en varios países de Europa, entre ellos Alemania, cuya incidencia acumulada a siete días se sitúa en 439,2 nuevas infecciones por cada 100.000 habitantes. Ante este nuevo escenario pandémico, protagonizado por la variante ómicron, el ministro de Transportes designado, Volker Wissing, ha aconsejado a los alemanes evitar los viajes durante las navidades. «El invierno de 2021 va a ser más dramático que el invierno de 2020. No podemos tomarnos el coronavirus a la ligera,« declaró el liberal al tabloide «Bild» ayer. «En la situación actual, tiene más sentido pasar las Navidades en casa con pocos allegados y no planificar viajes a través del país,« agregó. Debido a las restricciones actuales, los hogares que cuenten con una persona no vacunada, sin contar a los menores de 14 años, no podrán reunirse con más de dos personas adicionales pertenecientes a otro núcleo familiar. Con respecto a sus datos, el sábado, la cifra marcaba 442,7 y hace una semana exactamente, 446,7 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes. Ayer se registraron 42.055 nuevas infecciones, 2.346 menos que el domingo anterior. De acuerdo con el Instituto Robert Koch de virología (RKI), que actualizó los datos de madrugada, es posible que algunas regiones no estén suministrando datos en tiempo real, al haber demoras debido al elevado porcentaje de tests positivos.