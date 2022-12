Los inmunólogos instan a reforzar el uso de las mascarillas en lugares concurridos y especialmente en ambientes cerrados y poco ventilados para frenar la actual expansión de virus respiratorios como el sincitial que causa la bronquiolitis, así como la gripe, que saturan las plantas de los hospitales. También para evitar nuevos brotes de Covid-19 tras las próximas reuniones familiares y sociales de Navidad pese a que los expertos de la Sociedad Española de Inmunología coinciden en que ahora mismo la infección está bajo control gracias a la inmunidad que proporcionan las vacunas y al hecho de que gran parte de la población haya pasado el virus.

En estos momentos preocupan otras infecciones respiratorias que afectan sobre todo a menores de 0 a 14 años cuyas defensas no han "trabajado" desde que estalló la pandemia mundial por SARS-CoV-2 por las medidas que se tomaron de distancia social y mascarilla, y que tienden a interactuar y a compartir mucho tiempo, espacios y objetos por lo que la transmisión entre ellos también es mayor, sin olvidar que en esas franjas de edad las tasas de vacunación no han sido tan altas como en otras.

También han aumentado los ingresos de personas mayores de 70 años por síndromes respiratorios, que afectan a seis de cada diez. Ante este escenario, expertos congregados en Alicante en el II Simposio Internacional de Inmunología y Salud (A-Wish), que reúne durante dos días en el ADDA a los referentes mundiales en inmunidad innata, apelan a incrementar el uso racional de las mascarillas ahora que llega la Navidad en ambientes y espacios cerrados y concurridos; por supuesto en los medios de transporte como el autobús, los trenes o los aviones, y siempre que una persona tenga síntomas de afección respiratoria para evitar la transmisión a otras.

El encuentro se ha inaugurado esta tarde con la presencia de la Amparo Navarro, rectora de la Universidad de Alicante, que organiza también estas jornadas.

Participantes en este simposio, en el que expertos internacionales dan conocer los últimos avances sobre inmunidad innata y sus aplicaciones terapéuticas en infecciones como la Covid, la sepsis o la tuberculosis, de base inmunológica como el cáncer o la aterosclerosis, o en trasplante de órganos, han expresado su preocupación por el incremento de los casos de coronavirus en China.

José Miguel Sempere, catedrático de Inmunología de la Universidad de Alicante y coordinador del comité ejecutivo del simposio, señala al respecto que, aunque no se ha visto ninguna nueva mutación del virus, "la incidencia está subiendo tremendamente (en el país asiático) a raíz de la política de Covid cero que han llevado durante toda la pandemia y de las últimas revueltas ciudadanas. Ahora está habiendo un montón de casos y lo importante es que el virus no llegue a mutar. Cuanto más se infecta la gente, más posibilidades tiene el virus de replicarse y cuanto más se replica más probabilidades tiene de mutar, y en este sentido lo que interesa es que no mute para que no surjan esas variantes".

Sobre la situación en España respecto al coronavirus, afirma que está controlada, con nuevos casos pero sin grandes problemas en los hospitales al ser en su mayoría infecciones leves, lo que es importante para evitar el colapso del sistema sanitario. "Eso no implica que nos tengamos que descuidar. Los casos de gripe están empezando y la bronquiolitis está teniendo una gran incidencia. Aunque a priori la Covid se pasa ahora como un constipado, si afecta a gente más mayor o más vulnerable pueden acabar en el hospital y saturar Urgencias,". Sempere está a favor del uso de la mascarilla de nuevo en espacios cerrados con multitud de gente.

"Hemos llevado la mascarilla dos años, no pasa nada por llevarla un poco más". Sempere recuerda que además protege contra la gripe y otros virus que en estos dos años no han circulado pero que "no han desaparecido del planeta, siguen estando ahí y se están comportando con la peculiaridad de que, al no haber tenido contacto estos dos años previos (por las medidas de protección) pillan al cuerpo más desprevenido. Era de esperar ese aumento de la incidencia".

En la cola del autobús

Al respecto de la mascarilla, Jordi Cano, científico que dirige el Grupo de Inmunología del Instituto de Salud Carlos III y miembro de la directiva de la Sociedad Española de Inmunología, indica su uso a todo aquel que no se encuentre bien y tenga síntomas, y considera que debe convertirse en un hábito todos los años en época de virus respiratorias, es decir, normalizar su uso.

"La mascarilla, en sitios cerrados, es conveniente. Lo que no tiene sentido es obligar a ponérsela dentro del autobús pero no en la cola. Hay que ser consecuentes. Tiene un papel fundamental que es prevenir que los virus de una persona que tiene síntomas se expandan. Es una manera de proteger al resto porque no nos podemos quedar en casa todo el tiempo. Si uno no se encuentra bien, de manera preventiva, se pone la mascarilla. Y el resto en ambientes cargados, ahora que están subiendo los índices de infecciones por gripe, covid o virus respiratorios sincitial que causan bronquiolitis, ante eso la mascarilla es otra terapia que funciona. Ante eso, desde la Sociedad Española de Inmunología estamos a favor del uso de la mascarilla responsable".

En este sentido, Cano indica que se ha perdido el miedo al coronavirus pese a que "de enfermedades infecciosas, sobre todo de las vías respiratorias, la gente se sigue muriendo". Como ejemplo, recordó hay años en que han muerto 8.000 personas en España de gripe teniendo vacuna y "parece que se nos olvida".

También se ha referido a la situación con respecto a los virus respiratorios el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos, quien afirma que el Covid está controlado ahora mismo desde el punto de vista clínico tras dos años de exposición continua al SARS-CoV-2 por infección o bien a las vacunas. "Con eso nos hemos inmunizado y tenemos una respuesta inmunitaria que nos defiende de una enfermedad grave. Tenemos unas defensas correctas para evitar tener que ingresar pero la infección está ahí".

En la misma línea que Sempere y Cano, el presidente de la Sociedad Española de Inmunología es partidario del uso de mascarilla en personas con sintomatología respiratoria y en sitios cerrados y concurridos de personas para cortar los contagios.

"En situaciones de mucha incidencia de virus hay que llevarla no solo por el covid, también por la gripe y el virus respiratorio sincitial que hay ahora. Son infecciones virales que se transmiten del mismo modo y la mascarilla ayuda". Sobre la bronquiolitis, ha recordado que todos los inviernos hay y los niños van a Urgencias, pero que después de dos años sin incidencia en menores por el uso de mascarillas y distancia social, los niños por debajo de cinco años no han estado expuestos en sus primeros años de vida por lo que no han podido inmunizarse. "Han estado dos años y medio protegidos y ahora de repente hay esa explosión. Hay que estar atentos pero no alarmados".

Experimento en primates

En el simposio que se celebra en Alicante, inmunólogos de todo el mundo presentarán las últimas investigaciones relativas a terapias que actúan sobre la inmunidad innata para combatir enfermedades infecciosas y de base inmunológica graves. Estudios recientes han demostrado que terapias dirigidas frente al sistema inmune innato resultan muy efectivas frente a microorganismos muy distintos, lo que abre un gran campo de investigación que está dando importantes resultados.

La aparición de la pandemia ha acelerado la realización de estos estudios. "El sistema inmune tiene dos brazos, la inmunidad innata, que es común a todas las especies en la tierra; y la adaptativa. Ésta solo está en vertebrados, que solo representan el 5% de las especies. El resto depende de la inmunidad innata. Los científicos nos hemos centrado quizá demasiado en el sistema inmune adaptativo, en las células B y T, porque son las que de alguna manera te curan de una enfermedad. Lo que se ha hecho es desarrollar terapias frente a esas células. Lo que proponemos en este encuentro es darle más visibilidad y sobre todo fomentar terapias frente al sistema inmune innato", explica Jordi Cano.

Una de las ponencias que se presentará es la del doctor Willem Mulder, del hospital Monte Sinaí de Nueva York, quien ha desarrollado unas nanopartículas que se inyectan a primates (monos) infectados con covid, "y los resultados son espectaculares porque no enferman y tampoco se mueren frente a los que estuvieron tratados con otro tipo de tratamientos". Es decir, que haciendo terapias para actuar frente al sistema inmune innato se puede prevenir la enfermedad.

El sistema inmune innato aparece al principio de las infecciones; y las células T y B del adaptativo empiezan a trabajar a raíz de la primera semana de infección. "Cuando uno intenta hacer una terapia, cuanto antes mejor. La ventana terapéutica de antes de enfermar realmente es este sistema inmune innato. Su desregulación causa patologías como la ateroesclerosis", afección frecuente que aparece cuando una sustancia llamada placa se acumula en el interior de las arterias.

Las enfermedades relacionadas con la aterosclerosis son la principal causa de muerte en los Estados Unidos. "Si tenemos un sistema inmune defectuoso vamos a favorecer esta ateroesclerosis y hay terapias. Infecciones, enfermedades cardiovasculares, trasplante de órganos, cáncer etc etc...Es el sistema que apareció primero históricamente y es común a todas las especies", recalca el experto.

Inmunoterapia

El próximo año se celebrará un simposio específico sobre inmunoterapia, un tipo de tratamiento que estimula las defensas naturales del cuerpo para combatir enfermedades como el cáncer. El catedrático de Inmunología de la Universidad de Alicante José Miguel Sempere explica que ahora mismo se utiliza una terapia de células CART-T que está teniendo grandes resultados.

"Es como si un linfocitos T ( también llamados células T, componentes importantes del sistema inmunitario adaptativo) tuviera en su membrana una especie de anticuerpo pegado que va a ir dirigido frente a un antígeno expresado en la mayor parte de las células que se quieren eliminar. Se están consiguiendo resultados que hasta ahora, en terapias convencionales dirigidas frente a estos tipos de cánceres (linfoma o leucemia) las remisiones que se alcanzaban no eran de tanta duración. Con esto se está alcanzando mayores tiempos de remisión".

También se empieza a utilizar en otras patologías como el mieloma múltiple y no solo en cáncer y en enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, con éxito, aunque los resultados son preliminares. "Algunos pacientes tras administrase la terapia seguían un año y medio después en remisión (libres de enfermedad aunque no curados) y eso no es para nada habitual, además sin medicación", ha apuntado.

En el transcurso del simposio se darán a conocer los galardonados con el II Premio Boulle-SEI a la excelencia científica, dotado con 100.000 euros, que han recaído en Ruslan Medzhitov (Uzbekistán) en la categoría Balmis y en Akiko Iwasaki (Japón) en la categoría Zendal.

Entre los asistentes destaca la presencia de otros ponentes internacionales como Mihai Netea (Paises Bajos), Triantafyllos Chavakis (Grecia), Shabaana Khader (EEUU), Musa Mhlanga (Sudáfrica), Silvia Gregori (Italia), Luke O'Neill (Irlanda), Dietmar Zaiss (Alemania) Christine Stabell-Benn (Dinamarca), Maziar Divangahi (Canadá) y Florent Ginhoux (Francia).

El congreso ha sido organizado en colaboración con el Consorcio Internacional sobre Inmunidad Entrenada (INTRIM), que tiene como objetivo investigar los mecanismos de adaptación del sistema inmune innato; así como con el consorcio INsTRuCT, una red de formación de estudiantes de doctorado bajo el programa Marie Skłodowska-Curie de la Unión Europea. La cita se enmarca en el convenio firmado entre la Sociedad Española de Inmunología y la Universidad de Alicante hace un año que convertía a la institución docente alicantina en sede de invierno de la sociedad científica.