“El ejercicio mejora la tolerancia a los tratamientos contra el cáncer y reduce las recaídas”

El área sanitaria de A Coruña y Cee ha puesto en marcha un pionero programa de rehabilitación integral para enfermos oncológicos, con el impulso de la Fundación Profesor Novoa Santos y la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), cuyo objetivo es promover la actividad física en ese colectivo de pacientes. Desarrollada, de forma conjunta, por los servicios de Oncología y Rehabilitación, la iniciativa ha echado a andar el Hospital de Oza, con un reducido grupo de afectadas por cáncer de mama en tratamiento con quimioterapia, no obstante, la intención de sus promotores es “ampliarla a más tipos de tumores y a diferentes escenarios”. “Nuestra idea es trabajar con pacientes con otros cánceres, durante la quimio, pero también en neoadyuvancia, es decir, antes de la cirugía oncológica. Incluso nos gustaría aportar algo en la planta de hospitalización, con enfermos ingresados”, avanza Víctor Sacristán, oncólogo médico del Chuac y coordinador del proyecto junto con el médico rehabilitador Juan No. Ambos se declaran “amantes del deporte”, una pasión que los puso en contacto para iniciar esta andadura, que el doctor Sacristán califica de “extraordinario privilegio”.

“El doctor No y yo compartíamos la mentalidad de transmitir nuestra afición por el deporte a los pacientes, siempre que les pudiésemos ayudar. Así fue como empezamos a desarrollar algún proyecto juntos, y de ahí nos surgió también la idea de implementar un programa para que pacientes con cáncer de mama puedan hacer deporte, guiadas por profesionales y de forma específica para ellas”, explica el oncólogo médico del Chuac, quien resalta que “cada vez hay más evidencia científica” de que “la práctica de ejercicio físico, durante la quimioterapia, la radioterapia e incluso la inmunoterapia, pero también antes de una posible intervención quirúrgica” (en neoadyuvancia), “mejora los resultados en salud, tanto en calidad de vida, como en disminución de los efectos secundarios de esos tratamientos y de las secuelas de la cirugía”. “Estamos iniciando nuestra andadura con pacientes con cáncer de mama y, gracias al convenio que acabamos de firmar con la Junta Provincial de la AECC, vamos a poder ofrecer este servicio a afectados por más tipos de tumores y en diferentes escenarios: antes y después de la cirugía (durante el tratamiento con quimio), y también nos gustaría poder aportar algo en planta, a los enfermos hospitalizados”, reitera.

El doctor Sacristán explica que, inicialmente, las candidatas a participar en el programa de rehabilitación integral para pacientes con cáncer de mama del área sanitaria coruñesa son valoradas en la consulta del oncólogo “para descartar cualquier posible contraindicación” para la práctica de ejercicio. “Si todo es correcto, se derivan al Servicio de Rehabilitación, donde el doctor No y los compañeros de fisioterapia, cuyo papel es fundamental, desarrollan con ellas un programa de 12 semanas, en grupos pequeños, de 3-4 integrantes”, refiere el oncólogo médico del Chuac, quien subraya que, aunque el proyecto está dando sus primeros pasos y aún son pocas las participantes, “el feedback es muy positivo” e “incluso muchas continúan haciendo ejercicio por su cuenta”, una vez finalizada la actividad programada. “Nuestra intención es enseñarles a trabajar con un programa específico, y que luego ellas mantengan ese enganche al ejercicio y lo continúen haciendo”, resume.

Incide, en este punto, el doctor Sacristán, en reivindicar el respaldo de la Junta Provincial de AECC a la iniciativa. “Nos ayudará muchísimo, porque Rehabilitación es un servicio muy utilizado por toda el área sanitaria, y la asociación contribuirá a que podamos disponer de fisioterapeutas especializados en Oncología que se pueden dedicar, exclusivamente, a pacientes con cáncer. El programa arranca en un escenario un tanto limitado, con pocas pacientes y con pocos tipos de tumores, pero la idea es expandirlo mucho más, y este convenio con la Junta Provincial de la AECC nos ayudará un montón en este sentido”, hace hincapié el oncólogo médico del Chuac, e insiste: “La acogida está siendo muy buena. Todas las pacientes a las que hemos visto hasta ahora y les hemos planteado la posibilidad de participar en este proyecto están muy interesadas. Cierto es que todavía algunas priorizan otras cuestiones, porque tienen trabajo, hijos pequeños... y no están para pensar en el deporte, algo totalmente respetable. No obstante, el feedback que nos llega desde Rehabilitación es que todas las que han participado ya en el programa han mejorado su capacidad física y funcional. Y, a nivel mental, también les ha ayudado mucho a afrontar su proceso”.

Y es que, apunta el doctor Sacristán, “rodearse de mujeres que atraviesan la misma situación es súper positivo” y también “ayuda a que las pacientes estén más adheridas al programa”. “Esto es muy importante, sobre todo, teniendo en cuenta que lo más difícil en este tipo de iniciativas es lograr que las participantes no falten. En la parte de ‘prehabilitación’ (ejercicio antes de la cirugía), parece que perdemos menos pacientes, porque están mucho más motivadas en ponerse lo más fit posible para la intervención quirúrgica. Sin embargo, no hay que olvidar que mantener la práctica deportiva y los hábitos saludables una vez superada la enfermedad sigue siendo beneficioso y contribuye reducir las recaídas”, recalca el especialista médico del Chuac, integrante del grupo de ejercicio y cáncer de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), un equipo de expertos que trabaja, precisamente, “en ese sentido”. “Por suerte, A Coruña acaba de iniciar un programa de rehabilitación oncológica, pero no todos los hospitales españoles podrán tener este privilegio. Nosotros vamos a intentar estandarizar nuestro proyecto para que, a través de asociaciones como la AECC, del ayuntamiento y de otro tipo de programas que se propongan, los posibles beneficiarios se animen a participar”, concluye.