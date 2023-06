En la FEET se pueden realizar estudios acreditados por las Agencias oportunas, persiguiendo con ello que los estudiantes obtengan las habilidades necesarias para desarrollar actividades profesionales en ámbitos como: analista financiero, director de empresas turísticas, jefe de contabilidad, puestos en la Administración Pública, empresario, auditor, administrador de fincas, etc.

Titulaciones de Grado y Dobles Grados ofertadas en el curso 2023-2024

Grado en Administración y Dirección de Empresas: 380 plazas, duración, 4 años.

Grado en Economía: 125 plazas, duración 4 años. Grado en Turismo: 90 plazas, duración 4 años.

Doble Grado en ADE y Derecho: 50 plazas, duración 5.5 años.

Doble Grado en ADE y Turismo: 30 plazas, duración 5 años.

Doble Grado en Ingeniería de Org. Industrial y ADE: 20 plazas, duración 5.5 años.

Doble Grado en Traducción e Interpretación (inglés-alemán) y Turismo: 15 plazas, duración 5.5 años.

Titulaciones de Máster ofertados en el curso 2023-2024

Contabilidad, Auditoría y Fiscalidad Empresarial: 40 plazas, duración 1 año.

Dirección de Empresas y Recursos Humanos: 40 plazas, duración 1 año.

Marketing y Comercio Internacional: 50 plazas, duración 1 año.

La FEET es pionera en la oferta de Dobles Titulaciones Internacionales (permite al estudiante obtener dos grados acreditados en el Espacio Europeo de Educación Superior con la docencia compartida entre dos universidades) en la ULPGC y: en el Reino Unido (University College Birmingham, ADE y Turismo; University of Middlesex, Turismo), Escocia (University of Napier, GADE), Francia (University of La Rochelle, Turismo y GADE) y Alemania (University of Applied Sciences Kiel, GADE y Munich University of Applied Sciences (MUAS), Turismo). Se persigue con ello mejorar la empleabilidad y competitividad así como desarrollar las competencias lingüísticas de nuestros estudiantes egresados.

Existe también un convenio suscrito con la Escuela Internacional de Gestión Hotelera de Les Roches, por el cual el alumnado de los Grados de ADE y Turismo puede cursar un Máster en Les Roches, para completar su formación, una de las cinco mejores escuelas internacionales en formación y dirección hotelera.

Más de 200 estudiantes de la FEET hacen sus prácticas cada año en más de 150 organizaciones públicas y privadas permaneciendo, en muchas ocasiones, contratados en las mismas. Por tanto, no sólo se crean oportunidades para los estudiantes sino que además se añaden al mundo empresarial nuevas y valiosas aportaciones en sus recursos humanos. Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de realizar sus prácticas en empresas como RIU, Barceló y Martinón, que vienen ex profeso a buscar a nuestros estudiantes ofertando destinos para realizar las prácticas en lugares como México, Jamaica, República Dominicana y Aruba, entre otros. La calidad de la investigación realizada en la facultad se evidencia en los datos publicados en el Ranking Shanghai por materias. En las áreas de Turismo y Economía la ULPGC figura en posiciones muy altas en el mismo.

Concretamente, el área de Turismo de la FEET es la primera en España y se encuentra en la posición treinta y uno del mundo, mientras que en el área de Economía figura en la posición undécima. En relación a la docencia, el último Ranking CYD 2023 de universidades españolas muestra muy bien situado al grado de ADE de la ULPGC.» La facultad está ubicada en un entorno envidiable en el Campus de Tafira, contando con unas instalaciones modernas, repartidas en cinco edificios rodeados de jardines y palmerales, con servicios de cafetería y con la visita y estancia cada año de aproximadamente 200 estudiantes extranjeros acogidos a programas como Erasmus, Mundus y otros, a los que también pueden acogerse nuestros estudiantes. Para más información visita la web www.feet.ulpgc.es