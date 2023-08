La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) sigue endureciendo sus medidas para evitar que coches en mal estado circulen por las carreteras española. Según los datos de la DGT, la mayoría de los accidentes se producen por el estado de los vehículos y por ese motivo quiere frenar la tasa de siniestralidades a través de la inspección. Ahora, el organismo ha querido destacar un aspecto del vehículo que se suele obviar cuando vamos a pasar la inspección pero que puede provocar recibir un suspenso.

La revisión de la ITV se convierte en una auténtica pesadilla para algunos conductores, especialmente para aquellos que tienen un coche antiguo. Cabe recordar que aquellos vehículos que tienen menos de diez años, pasan la inspección cada dos años y los que tienen más de diez, lo hacen anualmente. En algunos casos especiales se pasa cada seis meses. Luces, neumáticos, moto, gases, etc. Todos los elementos del vehículo tienen que estar en perfecto estado para poder seguir circulando por la carretera y obtener la pegatina de la ITV.

Muchas veces no damos importancia a algunos problemas que surgen en el vehículo, pero la ITV sí que lo hace. En este caso, desde el organismo explican que aquellos coches que tengan encendido el testigo MIL no pasarán la revisión. Esta luz es la que tiene forma de motor e indica que hay algún problema en él. Muchas veces se enciende y los conductores no notan ningún fallo en el coche, por lo que no le dan la importancia y siguen conduciendo sin acudir al taller.

Que el testigo de la luz MIL este encendido supone una falta grave para la ITV, por lo que el vehículo recibirá directamente un “No-Apto”. Los motivos que pueden hacer que esta luz se active pueden ser muchos y están relacionados con el motor, por lo que es muy importante acudir al taller y que comprueben el motivo de la avería.

La Dirección General de Tráfico avisa a los conductores que pasar la ITV es un requisito para todos los vehículos que circulen por la carretera y no hacerlo puede ser motivo de multas y sanciones. En el caso de que los agentes de seguridad nos paren en un control y la ITV este caducada, las sanciones pueden ser de hasta 200 euros. Además, recuerdan que falsificar la pegatina se considera una falta grave y las multas ascienden a 720 euros. En el caso de tener la ITV superada, pero no llevar la pegatina en la parte superior de la luna delantera, la sanción es de 80 euros.

Los papeles que se deben entregar en la ITV

La inspección no solo consiste en una revisión visual de todos los componentes del vehículo, sino que también se controla que todos los papeles de nuestro coche estén en regla y en vigor. Esta es la documentación necesaria y que se debe presentar en el momento de pasar la ITV: