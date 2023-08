Alerta Sanitaria: Retiran un famoso chocolate que también se vendía en Canarias

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una advertencia en relación a ciertas tabletas de chocolate Milka que podrían haber sido distribuidas en la región de Canarias. Esta alerta se dirige específicamente a las personas que padecen alergias o intolerancias alimentarias.

El Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) informó a la AESAN acerca de una comunicación recibida de las autoridades sanitarias de Madrid. Esta comunicación indicaba que los productos en cuestión carecían de etiquetado en español.

La variedad de chocolate retirada del mercado es la tableta Milka 250G MMMAX LUFLÉE CARAMEL, y se ha identificado que únicamente el lote OOV0432741 está afectado por esta situación.

Según los datos disponibles, se ha distribuido este producto en las regiones de Andalucía, Aragón, Cataluña, Cantabria, Madrid, Canaria y la Comunidad Valenciana. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que estas tabletas hayan sido redistribuidas en otras comunidades autónomas.

La empresa suiza responsable del producto ha tomado medidas para retirar este chocolate de sus establecimientos. La compañía explica que las tabletas en cuestión cumplen con los estándares de calidad y seguridad, pero la ausencia de etiquetado en español dificulta la identificación de alérgenos para aquellos idiomas que no están incluidos en las etiquetas.

Por lo tanto, como precaución, la compañía está recomendando a las personas que son alérgicas a la leche, soja o avellana que se abstengan de consumir este producto.

La AESAN, por su parte, ha señalado que el consumo de este chocolate no presenta riesgos para las personas que no tienen alergias o intolerancias a sus ingredientes. En consecuencia, la recomendación de no consumirlo se aplica exclusivamente a aquellas personas con dichas condiciones.