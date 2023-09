La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es, a día de hoy, un 25% más pobre que en el año 2009. Un dato que pone de relieve que la formación universitaria pública no ha sido una prioridad para los distintos gobiernos, a pesar de ser un motor de crecimiento para Canarias a través del conocimiento. Así lo afirmó ayer el rector de la ULPGC, Lluis Serra Majem, durante su intervención en el acto de apertura oficial del curso 2023/2024, celebrado en el Paraninfo de la sede institucional, ante la presencia del presidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo, el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco Javier García, el presidente del Consejo Social de la ULPGC, Ángel Tristán Pimienta, y numerosas personalidades del panorama político, militar, religioso y académico de las Islas.

En su discurso, Serra advirtió de la urgente necesidad de financiación de las universidades públicas canarias, argumentando que entre los años 2010 y 2022, los recursos no financieros de la comunidad canaria aumentaron algo más de un 50%, mientras que los de la ULPGC, son los mismos que se recibían en 2009 -0% de incremento para las previsiones iniciales de ingresos no financieros y 2,6% para los derechos reconocidos netos-.

«La inflación acumulada en ese periodo supera el 25%. Somos, por tanto, como institución, un 25% más pobres de lo que éramos en ese ya lejano 2009, y no por falta de recursos en las administraciones, sino porque la formación universitaria pública ha estado muy lejos del foco de las prioridades de los distintos gobiernos». Recordó al respecto, un estudio del Ministerio de Universidades en el que se concluía que «cada euro invertido en universidad revierte en cinco en impacto económico, bienestar social, innovación y equidad, y esa ratio es máximo para las universidades andaluzas, catalanas y canarias. Somos una clara inversión y no un gasto».

Aumenta en un 20% las nuevas matrículas desde el curso 2020/2021 y un 5% el año anterior

Una inversión para la que, en palabras del catedrático, se necesita «una financiación adecuada, previsible y sostenida en el tiempo» que eleve la competitividad de las universidades públicas canarias, un marco estable de financiación que permita planificar actuaciones de futuro. «Solo si aumentamos la financiación universitaria hasta los niveles previstos en la LOSU se podrán buscar alternativas frente al reto demográfico o la emergencia climática, mejorar la docencia, formar a los ciudadanos a lo largo de toda la vida, trabajar por la empleabilidad y generar más y mejor investigación desde una lógica de transferencia e intercambio».

La ULPGC en los rankings

Sobre la presencia de la ULPGC en los rankings, el rector recordó que las universidades públicas canarias están sujetas a unas restricciones «excesivas» a la hora de adecuar sus estructuras docentes de forma ágil a las necesidades, a un presupuesto limitado y a unas normas de ejecución del mismo «pensadas para otros organismos» que frenan el carácter de ente docente, investigador e innovador. «Si mañana, apreciada consejera de Universidades y Ciencia, nos autorizara y financiara la contratación de seis premios Nobel y seis profesores altamente citados, aunque fuera para dar solo 12 horas de clase al año, la ULPGC se situaría entre las 100 primeras del ranking mundial. Pero la calidad de nuestra universidad seguiría siendo la misma. Es la estrategia que han seguido universidades chinas, saudíes y de otros países, que se han hecho un hueco en esos rankings de una manera que me atrevo a calificar de ficticia e incluso fraudulenta».

Con todo, la ULPGC avanza, tanto en nuevas matrículas, que han aumentado un 20% desde el curso 2020/2021, en los grados que se ofertan en esta Universidad, y concretamente un 5% con respecto al curso pasado. Además, «gracias a nuestro plan estratégico, y a nuestro mapa de titulaciones, estamos ofertando nuevos grados y másteres, algunos junto a otras universidades europeas, a los que seguirán otros en las áreas priorizadas, de forma paulatina con el fortalecimiento de nuestra plantilla docente».

Las universidades más envejecidas de España

En el ámbito docente, Serra advirtió que las universidades canarias son las más envejecidas de España, y abogó por flexibilizar la contratación de personal que garantice un relevo de calidad. «La contratación de profesorado y personal técnico no puede ser solo dependiente de las meras necesidades docentes, ya que nuestras instituciones son mucho más complejas. No sería de recibo que laboratorios y metodologías que ha costado años construir y financiar se abandonen, aunque tengan una producción científica muy relevante, porque no hay profesores capaces de tomar el relevo simplemente porque en ese momento concreto no coincidan con una necesidad docente». En este sentido, el rector pidió el apoyo del Gobierno de Canarias «para asegurar la supervivencia de unas universidades públicas canarias no como las conocemos, sino más fuertes y competitivas» a través de la retención de talento.

Clavijo apela a la colaboración pública y privada: «Canarias sin las universidades no tiene futuro»

También puso en valor el alto nivel científico de la Universidad, con grupos de investigación involucrados en grandes proyectos nacionales e internacionales, en campos como la acuicultura, oceanografía, inteligencia artificial, nutrición, y tecnología aeroespacial, entre otras. Un capital importante para el que reclamó mejoras que faciliten la gestión de los proyectos de investigación, la simplificación de los procesos de cara a los investigadores, un mayor apoyo administrativo a los mismos y la mejora de la gestión de la contratación de los recursos humanos.

«Al principio de este discurso hablaba de la ignorancia y sus consecuencias. Permítanme para terminar, hacer mías las palabras de Nelson Mandela: la educación es el gran motor del desarrollo personal. Es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Unamos nuestros esfuerzos para hacerlo posible», concluyó Serra Majem.

El presidente del Gobierno de Canarias fue el encargado de cerrar el acto con unas palabras de reconocimiento al esfuerzo de las dos universidades públicas canarias por continuar su labor docente e investigadora en un territorio no continental, «que supone un esfuerzo aún mayor al que se enfrentan otras universidades» y expresó su compromiso, y el de todo el Gobierno de Canarias, «para trabajar de manera conjunta, con colaboración público-privada», y alcanzar los grandes retos a los que se enfrenta el archipiélago. «Canarias sin educación, sin formación, sin las universidades públicas no tiene futuro», subrayó Fernando Clavijo.