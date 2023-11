#CaminaSeguro



Normas básicas para #peatones en ciudad:

✅Espera en la acera y antes de cruzar, mira.

✅No cruces hasta que los vehículos estén parados.



🚦 en rojo no pases.

🚦 en verde puedes pasar, pero no te descuides.

🚦 en amarillo no pases, pero debes estar alerta. pic.twitter.com/gwFCgsp4gA