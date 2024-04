Más de 1.800 personas vulnerables tienen problemas para acceder al SCS

Un total de 1.806 personas en situación de vulnerabilidad tuvo problemas para acceder a la sanidad pública en las Islas en el transcurso del pasado año. Así lo desvela el II Informe de barreras de acceso al Servicio Canario de la Salud (SCS)-2023 en poblaciones vulnerabilizadas, que ha sido elaborado por la organización Médicos del Mundo. Según recoge el documento, en el estudio participaron 2.430 personas, de las que un 84% eran mujeres cis –cisgénero–, el 2,4% mujeres trans, el 12,9% hombres cis y una persona de género no binario. Además, el 87,6% era de origen extranjero, en su mayoría de Latinoamérica. «La cifra es muy elevada, pero en realidad puede ser aún mayor. Hay que tener en cuenta que nosotros nos basamos en la población que atendemos», explica Elena Lugli, presidenta de la asociación en el Archipiélago.

De acuerdo con el análisis, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023, la ONG registró 1.427 obstáculos para acceder a la sanidad pública, entre los que figuran barreras administrativas, culturales, informativas, económicas, lingüísticas y físicas. Al listado se suman las barreras discriminatorias y las relacionadas con el acceso a la salud sexual y reproductiva. «Hay personas que se encuentran con más de una barrera a la hora de solicitar atención médica. Por tanto, pueden identificarse con distintos problemas», aclara Lugli.

Tarjeta sanitaria

Uno de los conflictos que más inquieta al colectivo son los problemas que surgen a la hora de solicitar la tarjeta sanitaria. De hecho, el 40% de estas 1.806 personas –unas 722– no estaba en posesión de este recurso el pasado año, o bien, la solicitud para poner disponer de él se encontraba en trámite. «Esto es bastante preocupante, y la primera barrera que impide obtener la tarjeta es la obligatoriedad de estar empadronado. Para nosotros este trámite administrativo es muy injusto, ya que el servicio sanitario debería ser accesible para todas las personas», defiende la presidenta de la entidad.

Solo en 2023, Médicos del Mundo tuvo que intervenir en más de un centenar de casos para ayudar a los demandantes a conseguir la tarjeta sanitaria. Estos episodios se produjeron en Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife, y requirieron reclamaciones y diferentes estrategias de acompañamiento.

Según informa la asociación, en el estudio participaron 2.430 personas

Otras de las dificultades más frecuentes con las que lidian los colectivos más vulnerables están vinculadas con las barreras informativas. Tanto es así, que representan un tercio de los casos documentados. «En ocasiones, estas personas reciben informaciones contradictorias sobre las gestiones administrativas que deben realizar para acceder a determinados servicios. Otras veces, se les exige hacer más trámites de los necesarios, e incluso, efectuar un pago para renovar la tarjeta sanitaria», comenta la responsable.

El nuevo informe también hace hincapié en la pobreza farmacéutica. Y es que, a pesar de que España no se encuentra entre los países más perjudicados en este aspecto, los datos reflejan un agravamiento del problema en los últimos años. «Cuando una persona no puede acceder a un medicamento porque no tiene dinero para pagarlo, hablamos de pobreza farmacéutica. Lo cierto es que la situación varía entre las distintas comunidades. En la nuestra, el 30,5% de la población está en riesgo de pobreza, por lo que es aún más complicado acceder a fármacos de copago, por ejemplo», apunta la misma fuente.

Tal y como señala Elena Lugli, todas estas trabas ponen en peligro la salud mental y física de los afectados. Por esta razón, desde Médicos del Mundo abogan por la creación de protocolos específicos para ciertos colectivos, reforzar la plantilla de trabajadores sociales, potenciar la formación de los sanitarios, sensibilizar al personal administrativo, garantizar el acceso a los medicamentos y eliminar la obligación de disponer del certificado de empadronamiento para poder tener derecho a obtener la tarjeta sanitaria.

«Proponemos poner en el punto de mira a la Atención Primaria, ya que todas estas desigualdades y barreras, a veces están ligadas a las condiciones de vida. Necesitamos que los médicos de familia tengan en cuenta la situación de cada paciente y que realicen un seguimiento adecuado», defiende la presidenta de la citada institución.

30 años de lucha en las Islas La ONG Médicos del Mundo trabaja en Canarias desde 1994 y tiene presencia en Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife. El objetivo de la entidad es estar cerca de las poblaciones más vulnerables y garantizar el derecho a la salud a todas estas personas. «Realizamos muchas tareas de mediación y acompañamiento, e intentamos ofrecer un trato personalizado en cada caso. También velamos por los derechos de las personas que asistimos y colaboramos con el Servicio Canario de la Salud siempre que podemos», informa Elena Lugli, presidenta del citado colectivo. «Nuestro principal objetivo es acabar con todas las barreras discriminatorias que dificultan el acceso al servicio público de salud a este colectivo», remarca. | Y. M.

