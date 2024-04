¿Conducir con una mano tiene multa?

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha advertido sobre las consecuencias legales y de seguridad de conducir utilizando solo una mano en el volante o con algún miembro del cuerpo escayolado. Esta acción puede resultar en multas significativas por parte de la DGT.

A pesar de que esta advertencia es ampliamente conocida, muchos conductores pueden olvidarla, confiarse o subestimarla, asumiendo que no serán sancionados. Sin embargo, las autoridades están vigilantes y aplican sanciones a aquellos que infringen estas normativas.

La conducción requiere atención total y no es el momento para relajarse, utilizar el teléfono, comer o adoptar posturas inapropiadas. La Guardia Civil de Tráfico se encarga de vigilar y sancionar estas conductas imprudentes.

La DGT plantea preguntas preocupantes sobre las posibles consecuencias de este comportamiento imprudente en caso de un imprevisto en la carretera, destacando la importancia de la concentración y la responsabilidad al volante.

Las multas por conducir con una mano incluyen una sanción económica de 200 euros y la retirada de tres puntos del carnet, enfatizando además el riesgo de accidentes graves.

La seguridad de todos los implicados está en juego, por lo que es fundamental respetar las normas de tráfico y mantener la concentración en todo momento.

Del mismo modo, conducir con un brazo o una pierna escayolados o inmovilizados no es recomendable debido a la limitación en el manejo del vehículo. Aunque la ley de tráfico no lo prohíbe explícitamente, no está permitido salvo en casos excepcionales, ya que se requiere mantener la libertad de movimientos necesaria para manejar el volante, el cambio y los pedales, lo cual no es posible con un miembro inmovilizado.