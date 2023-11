Herido grave cuando hacía surf en Gijón un inspector de Policía que destapó la trama de Villarejo

Un hombre de 47 años ha sido evacuado hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en estado muy grave después de sufrir un percance cuando cogía olas en la playa de San Lorenzo de Gijón. El afectado, según las fuentes consultadas, es Rubén E. L. M., inspector de la Policía Nacional gijonés y uno de los agentes que destapó la trama del comisario José Manuel Villarejo. Uno de sus últimos destinos fue el de jefe de seguridad para el socialista Jose Luis Ábalos durante su etapa como ministro de Transportes. El afectado se encontraba en el agua, cerca de la orilla, cuando fue arrastrado por una ola. A la altura de la escalera 9 del principal arena gijonés fue rescatado y atendido por los servicios sanitarios desplazados hasta la zona.

El surfista se encontraba muy afectado después del incidente y acabó siendo trasladado hasta el hospital con un posible problema medular, pues presentaba problemas de movilidad. El operativo generó expectación en la zona, bastante transitada. El oleaje en San Lorenzo lleva presente desde los últimos días, y esta mañana eran varios los surfistas que se encontraban en el agua en distintos puntos de la playa.

El afectado estaba dando una clase particular con un monitor cuando sufrió una caída aparatosa, parece que tras golpearse sin querer con la tabla, pero en cualquier caso de manera accidental, lesionándose la espalda. No perdió el conocimiento y puedo explicar a quienes le auxiliaron cómo se llamaba y qué había ocurrido, y se mostró angustiado porque no podía mover las piernas. El monitor y varios testigos lo socorrieron, sacándolo del agua (la marea estaba alta en ese primer momento) para evitar que fuese arrastrado. Los sanitarios recomendaron su traslado a Oviedo para estudiar el alcance de la lesión.