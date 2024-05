Antonio Barrul y su pelea en el cine: a qué se enfrenta un luchador profesional por pegarse fuera del 'ring'

"Le pedí que se marchase y empezó a insultarme delante de los niños. Intenté aguantarme, pero seguía". Son declaraciones de Antonio Barrul, el boxeador leonés que ha protagonizado la escena viral de la semana. Barrul, campeón de España en peso pluma y nombrado boxeador revelación 2023 por el portal especializado Espabox, estaba en el cine viendo tranquilamente la película 'Garfield', junto a su mujer y sus hijos, cuando prendió la mecha.

A la media hora de película, un espectador que se sentaba en primera fila junto a su pareja y el hijo de esta, empezó a gritarles y a comportarse de forma violenta. Llegó incluso a la agresión física: "La enganchó del cuello y la zarandeó", asegura Barrul y los testigos presenciales, que procedieron a afearle al espectador su comportamiento. Él, lejos de amedrentarse, se encaró con todo el mundo. Y Antonio Barrul, con su récord de 5 combates disputados y 5 ganados, decidió bajar hasta la fila en la que estaba el violento y llamarle la atención.

El provocador contestó amenazando al boxeador y citándole para pelearse en la calle. Varios espectadores intercedieron para que la cosa no pasase a mayores. El boxeador hizo ademán de retirarse. Pero el exaltado siguió gritando, insultándole y amenazándole. Hasta que Barrul se cansó, volvió a bajar a por el tipo, se encaró con él y los dos se pusieron en guardia.

La pelea duró unos segundos. Los suficientes para que Barrul le pegase al otro tipo una tunda memorable. Al menos fueron diez golpes que acabaron derribando al follonero. Tras la reyerta, el propio boxeador pidió disculpas a los espectadores por el espectáculo improvisado al que acababan de asistir.

Los espectadores no sólo le perdonaron; también le dieron su apoyo, dado que el otro hombre estaba provocando a toda la sala e interrumpiendo el pase normal de la película. Pero... ¿qué opina la justicia de un caso así? ¿Es un agravante de cara a un juicio que Barrul esté federado? ¿Va a retirarle la licencia la Federación Española de Boxeo? El Periódico de España, del mismo grupo editorial que este diario, habla con abogados y expertos en deportes de contacto, para responder a las principales dudas.

¿Arma blanca?

Una premisa extendida en los ambientes de determinados deportes de contacto dice que "si un luchador profesional o federado se pelea y es denunciado, en el juicio tiene consideración de arma blanca". Es un mito: el Código Penal no hace ninguna mención a la circunstancia de que un agresor sea practicante de artes marciales o cualquier otra disciplina relacionada con la lucha o los deportes de contacto. "De hecho, el Código Penal ni siquiera recoge el concepto de arma blanca", explica Alejandro Gámez Selma, abogado de Red Jurídica.

Descartado ese concepto por ser un bulo, lo que sí se podría dar es que, ante una hipotética denuncia, su naturaleza de peleador profesional se considerase agravante. El abogado penalista Ramón Chipirrás considera que "si se pone en valor que hay superioridad por el hecho de estar federado y se considera que hay un desequilibrio entre agresor y víctima, sí se podría considerar agravante".

El Código Penal considera varias "circunstancias agravantes genéricas" en el artículo 22, siendo esta la que se referiría a este caso: "Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido".

El letrado Gámez Selma remite al artículo 148 del Código Penal, que recoge el delito de lesiones y sus circunstancias específicas. Hay varios subtipos agravados. El que nos compete aquí sería el que dice que "si en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida o salud, física o psíquica, del lesionado".

No obstante, y según la jurisprudencia en este tipo de casos, cuando se acreditan conocimientos en artes marciales o deportes de contacto por parte del agresor, la agravante que se aplica es la de abuso de superioridad. Pero hay casos en los que se aplicó agravante y otros en los que no.

Cuatro escenarios

Según el abogado Gámez Selma, "no basta con que una persona esté federada. Hay que acreditar que la persona es experta. Mediante títulos, cinturones, etc". En este caso, está más que acreditado que Barrul es experto en boxeo. Por tanto, ante una hipotética denuncia, "se abren cuatro escenarios, en función de cómo se haya desarrollado el conflicto, para saber si su actuación ha sido en defensa legítima o no".

El primero es que se considere que Barrul empezó la pelea. En ese caso, "es seguro que se considera agravante". El segundo escenario "sería que se considerase que es una riña mútua, una escalada. Si hay lesiones, no se consideraría que hay legítima defensa". El tercer caso sería que se considerase "legítima defensa, pero que hubo extralimitación. En ese caso también podría ser agravante". La cuarta opción sería "que se considerase legítima defensa y no hubo provocación ni extralimitación. En ese caso, no hay agravante".

Ese último caso es el que Bene Nsué, entrenador de artes marciales mixtas, cree que se dio en el episodio del cine, e incide en que "si emplea sus conocimientos para defenderse, no tiene por qué ser un agravante. Como su propio nombre indica, hablamos de "defensa personal". Para defenderse de algo. Otra cosa es que se esté utilizando para agredir, pero no creo que sea el caso. Lo que yo he visto en ese vídeo es a un boxeador que reacciona a un tipo que está creando problemas, gritando, amenazándole delante de niños y agrediendo".

Gámez Selma, en cambio, no lo tiene claro después de ver el vídeo: "No cabe invocar la legítima defensa para responder a meros insultos o amenazas no directas de agresión. Y en el vídeo parece que está reconociendo que la agresión es ilegítima. Por lo que él dice: "me estaba dejando en evidencia... No me pude contener..." No dice que el otro le agrediera o estuviera agrediendo a otros".

Sanción

Todavía no se sabe si el otro hombre ha presentado denuncia contra Barrul. Pero, más allá de las posibles consecuencias penales, otro de los problemas que deberá confrontar Barrul es su futuro como boxeador, dado que que se ha especulado incluso con que podría perder la licencia para boxear.

El Periódico de España habla con Felipe Martínez, presidente de la Federación Española de Boxeo, que desmiente que desde su organismo vayan a tomar ningún tipo de medida al respecto. "No podemos entrar en cuestiones civiles o privadas. Es como si la pelea la hubiera protagonizado un jugador de balonmano. Aunque sea un tipo de dos metros y 120 kilos de peso, no creo que entrase su federación. Pues nosotros lo mismo: no podemos actuar fuera de nuestro ámbito deportivo".

Martínez, que explica que "conozco a Barrul desde hace tiempo y es una persona excepcional que jamás ha tenido un problema", niega que desde la federación le vayan a retirar la licencia. "Ni siquiera hemos emitido un comunicado porque, como te he comentado, no entramos en asuntos que trascienden lo deportivo, como es este caso".

Sus homólogos de Castilla y León, por su parte, han mostrado al boxeador todo su apoyo: "No va a ser sancionado. De ninguna manera hemos contemplado actuar a nivel de sanción contra Barrul. Todo lo contrario. Actuó en una situación complicada en auxilio de una persona y no cabe en cabeza humana que eso sea reprochable. Como responsable federativa y como mujer mi sentimiento es el de agradecimiento y apoyo", explicó al 'Diario de León' Arantxa Lorenzo, presidenta de la Federación de Castilla y León de Boxeo.

Lorenzo explicó que que fue el propio Barrul el que puso los hechos en conocimiento de los responsables federativos. "El mismo día me llamó para contarme lo sucedido e incluso me mandó un video. Él pidió perdón por lo acontecido sabiendo que su actuación era la correcta. Estamos con él y lo apoyamos en todo".