María Acale: "Es una lástima que se haya reformado la ley del solo sí es sí"

"Es una lástima que se haya modificado la ley del solo sí es sí y el tiempo lo dirá". María Acale Sánchez, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, cuestionó ayer en una ponencia sobre los delitos contra la libertad sexual la última reforma de la LO 10/2022 al considerar que "se vuelve al modelo que estábamos intentando superar" y regresarán a los juicios esos "interrogatorios intensivos" a las víctimas para determinar qué tipo de agresión han sufrido. Su intervención se enmarca en las últimas jornadas de la XIII Semana de Derecho Penal de Las Palmas, que organiza el Ilustre Colegio de Abogados en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y durante tres días ha concentrado a catedráticos, fiscales y juristas de toda España.

Aunque la reforma de la conocida como ley del solo sí es sí engloba los abusos sexuales dentro de las agresiones, también incluye un tipo básico de agresión que se castiga con una pena de uno a cuatro años de cárcel. Esto llevará, según Acale, a que no desaparezcan las preguntas incisivas sobre si existió intimidación o coacción en el momento de los hechos o si hubo o no penetración.

La catedrática sostiene que las nuevas figuras delictivas que trajo consigo la LO 10/2022 "parten de la falta de consentimiento", de forma que dejan de ocupar la primera línea "unos elementos muy difíciles de distinguir entre ellos". "El Tribunal Supremo, antes de todo esto, ya viene a decir que no es solo lo que dice la víctima, sino que hay que atender a las circunstancias. Hay veces en las que es más fácil decir sí que decir no y no siempre que se dice sí se está consintiendo", añadió Acale.

La reforma mantiene sin uso la calificación de abuso sexual, pero comprende un tipo atenuado

La ponente hizo referencia a dos sentencias contradictorias dictadas por la misma sección del Tribunal Supremo con dos días de diferencia. "La primera de ellas decide no modificar la pena impuesta a un condenado por un delito de abuso sexual porque con la LO 10/2022 debería aplicarse el tipo básico junto con una agravación, mientras que la segunda viene a decir que no cabe porque el prevalimiento va intrínseco dentro de la propia conducta de agresión sexual y sí dio lugar a la revisión de la condena", explicó.

Caso de La Manada

Acale hizo referencia al informe final del abogado de la manada de Pamplona, en el que dice: "No son modelo de nada, incluso pueden ser verdaderos imbéciles, con comportamientos en sus mensajes patanes y primarios, interesados por el fútbol, pertenencia a un grupo y mantener relaciones sexuales con muchas mujeres. Pero son buenos hijos". "Esta frase me parece muy sintomática de hasta dónde llega el patriarcado y dónde estaban asentados", refirió la ponente.

La jornada continuó con la intervención del catedrático italiano Alessandro Melchionda, un coloquio moderado por el vicedecano de la ULPGC Daniel Montesdeoca y una mesa redonda sobre prensa y derecho.

