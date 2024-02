Telde suma otros 13.500 paneles fotovoltaicos que evitará la emisión anual de 6.657 toneladas de CO2 a la atmósfera

Telde incorporará una nueva planta fotovoltaica que evitará la emisión anual de 6.657 toneladas de CO₂ a la atmósfera y que se sumará a las numerosas instalaciones que han obtenido el visto bueno del Gobierno de Canarias en los últimos meses, consolidando a este municipio como uno de los territorios grancanarios más proclives para albergar este tipo de infraestructuras que generan energía sostenible.

Suelo en el que se asentará la futura planta fotovoltaica / Andrés Cruz

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica hoy el anuncio de la Consejería de Transición Ecológica y Energía por el que se acuerda la ejecución del proyecto Planta Solar Fotovoltaica La Herradura FSM Energía, de 4,5 megavatios, promovido por la entidad Félix Santiago Melián, S.L., que supondrá, por otro lado, "la alteración del planeamiento afectado" y una inversión de 5,3 millones de euros.

Esta nueva planta fotovoltaica consta de 13.500 paneles solares de 370 vatios pico cada uno, 90 inversores de 50 kilovatios cada uno, tres centros de transformación de 1.250 kilovatio amperios cada uno y de un centro de entrega, medida y transformación de 1.250 kilovatio amperio, así como de una línea de evacuación subterránea en media tensión.

La primera que no es para autoconsumo

Con la construcción de esta planta fotovoltaica Félix Santiago Melián “reafirma su apuesta por la sostenibilidad y las energías renovables” y da un nuevo paso en la diversificación económica de la compañía. Fuentes de la empresa precisan que esta es la primera planta con la que se generará energía para comercializar y verter en la red pública y se suma a las plantas de autoconsumo que ya tiene.

La compañía cuenta en este momento con dos instalaciones eólicas con las que suministra electricidad a la cantera y las plantas de asfalto y hormigón, y otra para la desaladora. Además, en sus dependencias cuenta con placas solares para el autoconsumo.

Ahora, una vez que se ha obtenido la autorización administrativa del Gobierno de Canarias, solicitará "la licencia de obras al Ayuntamiento de Telde, que no debe poner inconvenientes, y se buscarán suministradores que puedan ejecutar el proyecto".

Placas fotovoltaicas / LP / DLP

Interés general

El anuncio de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias contempla, además, la declaración de interés general de este proyecto cuya autorización fue solicitada por la promotora en 2019, basándose en datos como "la reducción del extracoste de generación en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, estimándose su producción en 8.587 megavatios hora anuales", contribuyendo al "cumplimiento de las previsiones de la planificación energética", si bien -reconoce el Ejecutivo canario- aún se está lejos del objetivo para la Gran Canaria que está fijado en la generación de energía eléctrica a través del sistema fotovoltaico de 264,6 megavatios.

Por otro lado, la futura planta fotovoltaica permitirá una" reducción anual de 6.657 toneladas de CO₂ a la atmósfera en las centrales eléctricas de generación térmica en Canarias" y supondrá un "impulso de la economía, concretado en una inversión aproximada de 5.350.000 euros".

Modificación del planeamiento

De forma paralela a la aprobación del proyecto impulsado por Félix Santiago Melián, el Gobierno de Canarias ordena paralelamente la iniciación del procedimiento de modificación del Plan General de Ordenación de Telde, así como del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria "respecto de todas aquellas determinaciones que resulten necesarias para la ejecución" de esta iniciativa. En ese sentido, Cabildo de Gran Canaria informó en octubre de 2023 que "la actuación pretendida, aun siendo compatible con el régimen general" de la zona, "es, sin embargo, incompatible con la actuación territorial y estratégica Parque Conurbano Las Longueras perteneciente a la Red de Espacios de Interés Insular". Por su parte, el gobierno teldense emitió informes el 19 de junio de 2023 y el 17 de enero de 2024 aseverando que “la actividad propuesta de Energías Renovables en Suelo Rústico de Protección Agraria no se encuentra ni prevista, ni prohibida" por el vigente Plan General de Ordenación, "aunque sí que carece del grado suficiente de detalle para poder valorar la viabilidad de las mismas”.

Sin embargo, la extinta Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente, concretaba que enero de 2023 que "se trata de instalaciones que ocupan una superficie menor a las 10 hectáreas", por lo que según la Ley de Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, "no se encuentran en el ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental". Asimismo, se indica, que "la línea eléctrica de conexión de los proyectos hasta los correspondientes puntos de acceso a la red, discurren de forma subterránea, fuera de espacios naturales protegidos, verificando, cada una de ellas, que su longitud es inferior a los tres kilómetros.

Terrenos que albergará la nueva instalación / Andrés Cruz

Ucrania y Rusia

Por otro lado, el Gobierno canario incluye este proyecto en el conjunto de medidas que permitirá afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía, al tratarse de una instalación de tecnología de generación renovable que, además, ayuda a avanzar hacia descarbonización de la economía canaria en el año 2040.

No obstante, contra este anuncio que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse un recurso potestativo de reposición ante el Gobierno de Canarias en el plazo de un mes a contar desde mañana o un recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar también desde mañana.