Partículas presentes en el aire podrían estar relacionadas con el desarrollo del Alzheimer

La magnetita, una partícula relacionada con la contaminación del aire, podría provocar signos y síntomas de la enfermedad de Alzheimer, según un nuevo estudio. Los investigadores creen que los factores ambientales pueden incidir con fuerza en esta patología, considerando que es mínimo el porcentaje de casos ligados a causas hereditarias.

Un grupo de investigadores liderado por Cindy Gunawan, de la Universidad de Tecnología de Sydney (UTS), en Australia, ha publicado recientemente un nuevo estudio en la revista Environment International, en el que relacionan el efecto de partículas contaminantes en el aire con la aparición y el progreso de la enfermedad de Alzheimer (EA), la causa más común de demencia a nivel global.

Demencia y contaminación del aire

Se sabe que la enfermedad de Alzheimer puede verse influenciada por la contaminación del aire, como por ejemplo las emisiones de diésel y, más recientemente, una partícula de óxido de hierro, la magnetita, detectada en el cerebro de pacientes con esta patología. Sin embargo, sigue siendo difícil encontrar un vínculo mecánico entre los contaminantes del aire y el desarrollo de la demencia, según explicaron los científicos en el nuevo estudio.

Ahora, los investigadores analizaron el impacto de la contaminación del aire en la salud del cerebro en ratones, así como en las células neuronales humanas en el laboratorio. El objetivo era comprender mejor cómo la exposición a partículas tóxicas en el aire podría conducir a la enfermedad de Alzheimer.

Un 1% de los casos de Alzheimer, o incluso menos, tiene que ver con causas hereditarias. Teniendo en cuenta esto, es probable que el medio ambiente y el estilo de vida sean aspectos fundamentales al momento de propiciar el desarrollo de la enfermedad. “Estudios anteriores han indicado que las personas que viven en áreas con altos niveles de contaminación del aire tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer”, indicó Gunawan en una nota de prensa.

“La magnetita, un compuesto magnético de óxido de hierro, también se ha encontrado en mayores cantidades en los cerebros de las personas con enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, este es el primer estudio que analiza si la presencia de partículas de magnetita en el cerebro puede conducir a signos de Alzheimer”, agregó.

Resultados concretos: inflamación, estrés oxidativo y daño celular

Al inhalar contaminantes del aire, las partículas de magnetita pueden ingresar al cerebro a través del revestimiento del conducto nasal y del bulbo olfativo, una pequeña estructura localizada en el sector inferior del cerebro que es responsable de procesar los olores. Esto evita la barrera hematoencefálica, haciendo posible el ingreso del contaminante.

Según los investigadores, los resultados del estudio muestran que la magnetita indujo una respuesta inmune en los ratones y en las células neuronales humanas cultivadas en el laboratorio. En concreto, las partículas contaminantes desencadenaron procesos de inflamación y estrés oxidativo, provocando al mismo tiempo daño celular. Los especialistas saben que la inflamación y el estrés oxidativo son factores cruciales para el desarrollo de los distintos tipos de demencia, entre ellos el Alzheimer.

En definitiva, aunque la investigación es solo un primer paso para establecer una relación directa entre Alzheimer y partículas contaminantes y se requerirán nuevos estudios para confirmar la hipótesis, los científicos aconsejan que las partículas de magnetita deben incluirse en el umbral de seguridad recomendado para el índice de calidad del aire.

En tiempos donde algunos gobiernos y administraciones optan por negar la problemática ambiental que aqueja al planeta por influencia directa del ser humano, los investigadores también remarcaron que se necesitan mayores medidas y controles para reducir las emisiones contaminantes de los vehículos y las centrales eléctricas de carbón.

Referencia

Neurodegenerative effects of air pollutant Particles: Biological mechanisms implicated for Early-Onset Alzheimer’s disease. Cindy Gunawan et al. Environment International (2024). DOI:https://doi.org/10.1016/j.envint.2024.108512