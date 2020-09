Cedrés y Dani se alistan para la recta final

Cedrés, 18 partidos de amarillo, fue intervenido de su rodilla izquierda el pasado 15 de enero -rotura de menisco externo-. En una primera instancia, el tiempo de convalecencia se estipuló en dos meses, pero luego llegó la pandemia. El 13 de marzo se suspendían los entrenamientos y Cedrés apuró su recuperación en los 56 días de parón. El 8 de mayo, con la vuelta al trabajo, bajo las normas del Protocolo sanitario de LaLiga, el exjugador del Madrid Castilla ya se reincorporó a las órdenes de Mel.

En este año para olvidar, el pasado 14 de mayo, Cedrés perdía a su madre Aroa, que sufrió un infarto. El dolor del atacante lo hizo público en su cuenta de red social. 'Qué duro 'Ma', de repente todo tan rápido, no sé qué hacer pero es horrible el dolor que tengo (...) El vacío que has dejado en mí. Volver a casa y que no estés, es todo tan irreal. Es mi peor pesadilla'. Con solo 470' en este curso, el realizador en el Heliodoro fue agasajado por sus compañeros. El abrazo de la caseta. Restan nueve jornadas y su registro incisivo es de extrema utilidad.

La segunda buena noticia para Mel es Dani Castellano. El gemelo superó una rotura fibrilar en el bíceps femoral derecho y se pone a tono ante el exceso de minutaje de De la Bella. El valor de las rotaciones. Aquí reside la gran clave. Operado de la cadera, el lateral zurdo solo suma cuatro partidos y 90'. Por su parte, Álvaro Lemos también apura su vuelta y podría estar en la primera semana de julio. No juega desde octubre tras una cadena de percances musculares.