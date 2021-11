El reto de Viera: jugar en 20 días

El mes que valoran en el entorno del ‘21’ y los galenos consultados. Una semana después de la fecha prevista, ante el CD Leganés en el Municipal de Butarque (27 de noviembre), también gozaría el mediapunta de 32 años de otra oportunidad para calibrar la mejoría del Messi canario. Noviembre, según los exámenes médicos es el mes elegido para una resurrección con mayúsculas. Una bendición para Mel. La historia del dedo de Dios comenzó en el clásico canario del 16-O en el Gran Canaria. Un pisotón a Viera le dejó lastimado. El éxtasis del (2-1) pasó por alto un contratiempo traumático. Voló a Lugo con dolor. La ambición de un emblema del coraje. El domingo 17 del pasado mes hubo jornada de descanso, y el lunes, sesión regenerativa. El martes, durante el entrenamiento en tierras lucenses, sintió un dolor importante.

Saltó a calentar en el Anxo Carro y se retiró para infiltrarse en la zona dañada.Comenzó el encuentro y duró doce minutos. Además, sufrió una pequeña dolencia muscular. El viernes (22 de octubre) se le hicieron las pruebas radiológicas y se marcó el tiempo de baja por la fractura: de seis a ocho semanas. Si regresa el 20-N, Viera habría estado ‘KO’ un total de 31 días, once menos que el mínimo de las semanas (42 días).

Soportar el dolor

En la presentación de la nueva flota de vehículos Volkswagen ID.3, el capitán no quiso mojarse. Pero dejó una pista. «¿El tiempo de baja? No depende de mí, ni las horas que le metas entrenando. Depende de que el hueso pegue, el mensaje del doctor al que consultamos es optimista. Me dijo que el hueso puede pegar en dos, tres o cuatro semanas. Luego ya dependerá de cómo soporte el dolor para jugar antes, si fuese necesario».

Viera debutó en este cuarto periplo con la UD ante el Ibiza (1-1) y encadenó siete duelos consecutivos. Nada de rotaciones. Acumuló 506 minutos, en los que logró tres tantos tras trece disparos.Dos asistencias y un vacío existencial que no afecta a la dinámica explosiva de la legión del novelista. Sin el ‘21’, la UD tumbó al colista AD Alcorcón (3-0) y tomó el Reale Arena (0-1) ante el filial txuri-urdin.

Los dos duelos sin el genio se traducen en seis puntos, cuatro goles a favor y cero en contra. El cuadro grancanario ocupa la tercera plaza con un Jesé imperial. La segunda línea, tal como demandaba Mel, dio un paso al frente. Los Kirian Rodríguez, Benito Ramírez, Óscar Clemente, Pinchi, Fabio González, Clau Mendes, Ale Díez...Han respondido a la plaga de lesiones. Ante el carrusel de contratiempos, la arista más democrática. La UD de las mil caras.

Seis jornadas en ‘playoff’

En la última contienda liguera, el ejército del novelista sacó la victoria sin disponer de nueve efectivos -Sergio Ruiz, el citado Viera, Peñaranda, Moleiro, Ale García, Pejiño, Nuke Mfulu, Jesé Rodríguez y Enzo Loiodice-. De cara al encuentro del miércoles ante el Fuenlabrada de José Luis Oltra (20.15 horas, Movistar LaLiga), Mel podría recuperar a Ruiz, que ya está trabajando con el grupo. El medio cántabro se lesionó en el pie el pasado 11 de septiembre.

Alberto Moleiro, Ale García -tras regresar de la disputa de los dos amistosos en Alicante con España sub 19-, así como Enzo y Jesé -retirados por precaución-, están listos para conquistar la sexta victoria de local. En relación a Pejiño, no viajó a San Sebastián por descanso. Rotaciones y abrazo a la lógica. Mel ha respondido con inteligencia, tras el calvario del Anxo Carro.

Por su parte, Nuke tiene una rotura muscular y apunta al mes lejos de los terrenos. Al igual que en el caso de Viera, los galones confían en acortar los plazos estipulados. Se pierde los duelos ante el ‘Fuenla’, Oviedo, Zaragoza y Málaga. Es un mimbre capital para Mel. Será reemplazado por Fabio, que ofreció minutos mágicos en la sala de máquinas.La UD encadena seis fechas en los puestos de promoción de ascenso. El síntoma de la estabilidad y el impacto del criterio del novelista. El sábado, toca rendir visita al Oviedo en el Tartiere (17. 15 horas). En el reino de la fabada, los amarillos no ganan desde 1984 con un gol de Farias (0-1). Pero el bólido BMW Serie 8 Coupé está desatado. Nadie puede con Mel y el Fórmula uno de la gloria.