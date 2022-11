En busca de una fórmula para derribar murallas. No la ha encontrado Xavi García Pimienta, que reconoció en la previa de la cita ante el Burgos que los rivales han adquirido un cierto patrón de juego ante la UD consistente en defender con todo y que un día después demostró no haber sido capaz de encontrar una solución: Las Palmas cayó por 0-2 y salvo en el tramo final apenas inquietó a Churripi. "Lo hemos intentado por todos los medios, pero tenemos que seguir buscando soluciones porque así no sirve", admitió el barcelonés.

Al mismo tiempo, defendió, como siempre, que el camino al éxito de los amarillos pasa por mantener el mismo estilo de juego. "Ni cuando teníamos la racha -12 partidos sin perder- éramos los mejores ni ahora tenemos que tirarlo todo por la borda. Hay que seguir", comentó, al tiempo que alabó "el buen hacer del rival". "Recuero ocasiones de Sandro, algún centro, el gol anulado a Benito.. Estamos muy cerca de encontrar ese espacio, pero también los otros equipos defienden bien", añadió en el mismo sentido. Cuestionado por la manera de jugar de uno y otro equipo, comentó: "No opino nada. Todos los equipos tenemos el mismo objetivo, que es ganar, y en función de los jugadores eliges un camino. Con los que tenemos nosotros, no encuentro uno mejor. El Burgos tiene un punto más que nosotros, qué le vamos a decir. Es igual de admirable jugar de una manera que de otra". Más allá de las formas, García Pimienta valoró positivamente el trabajo de los suyos. "No hemos merecido perder. Nos han metido dos goles hoy, pero este es el camino. Sabíamos que iba a llegar -las derrotas-, pero este es el camino. Haciendo lo que hacemos estamos más cerca de la victoria", dijo, aunque reconoció: "Naturalmente tenemos que mejorar y estar mucho más preparados para acertar las pocas situaciones que tengamos". "Tenía las sensación de que el gol iba a llegar. Estábamos haciendo las cosas bien. Con el 0-1 el equipo lo intentó y generó ocasiones de gol. Cuando acumulan tanta gente, y cuando el portero hace un partidazo, hay impotencia, pero el equipo lo ha intentado de todas las maneras", insistió el entrenador barcelonés, quien añadió: "Ante equipos así habrá que trabajarlos bien y estar fresquitos arriba". Por último, García Pimienta, quien no quiso referirse a la actuación arbitral, se despidió con su sensación tras la segunda caída del curso, la primera en casa: "Preocupado no, me voy jodido porque quiero ganar. No merecimos perder. Es la sensación que tengo. La confianza es máxima. Los jugadores son los primero que están jodidos. Contra el Eibar es una buen prueba para volver a ganar".