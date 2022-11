El discurso en el seno de la UD Las Palmas es el mismo: no hay ánimo de revancha contra el CD Tenerife. La eliminación a manos del cuadro chicharrero en el playoff del pasado mes de junio es cosa del pasado. La comprobación de la afirmación tendrá lugar el próximo sábado (21.00 horas) desde el mismo momento en que arranque el derbi en el Gran Canaria, por la actitud de los jugadores, pero de antemano el plan es desterrar cualquier tipo de presión extra. El primero en expresar el sentimiento del vestuario fue García Pimienta tras el partido frente al Levante. Luego lo hizo Álex Domínguez. Y este mediodía, uno de los capitanes, Nuke Mfulu.

"No hay idea una revancha. El derbi es de otra Liga y para mí es pasado. Ahora es otro partido, diferente, de una Liga nueva. Es un derbi y no vamos a esconder que es un partido especial, pero no hay revancha", sentenció el mediocentro franco-congoleño, que termina contrato el próximo mes de junio, pero que renovará de manera automática en cuanto participe en un mínimo de partidos. Cuestionado por si tal circunstancia se producirá antes o después del parón navideño, el jugador bromeó al tiempo que hizo una aclaración: "Tengo que hacer cálculos, pero seguramente sea para la segunda vuelta".

Mfulu considera que frente al Tenerife, que ganó los dos partidos a la UD en las semifinales de la pasado promoción de ascenso, “va a ser una batalla, como todos los partidos de Segunda”. “Es un muy buen equipo. Tiene una racha de tres victorias seguidas y es un equipo que compite”, comentó sobre el rival antes de referirse al tipo de encuentra que espera: “Son dos estilos diferentes y nosotros vamos a seguir fieles a lo que estamos haciendo desde el inicio de la temporada”.

Eso significa que Las Palmas tratará de tener el balón el mayor tiempo posible para tratar de someter al Tete, aunque el modelo haya brindado sólo dos puntos de los últimos 12 posibles. No hay discusión con la filosofía de juego. “Estamos en una racha de cuatro partidos sin ganar, pero estamos trabajando bien, compitiendo en cada partido. Queremos parar esta racha y si es en el derbi, mejor”, señaló Nuke. “Hay muchas cosas que hemos hecho bien y hemos merecido ganar más, pero es verdad que si no hemos ganado es porque falta algo, como la efectividad o entrar mejor en los partidos”, agregó.