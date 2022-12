Alberto Moleiro en clave selección española. Luis Enrique lo tiene muy presente. Ayer, cuando uno de sus ayudantes, Aitor Unzué, se desató en elogios hacia el jugador de la UD Las Palmas en el streaming habitual del seleccionador con los aficionados, el asturiano compartió la opinión del miembro de su staff con una sentencia: "Amigo, buen gusto; sí señor, buen gusto". Horas después, Xavi García Pimienta, cuestionado por las buenas palabras de su colega hacia el tinerfeño y por la evolución del futbolista en este curso, hizo una revelación al tiempo que quitó presión al centrocampista.

"Justo cuando acababa las vacaciones en Formentera y me iba a Ibiza me encontré con Luis Enrique y me habló de Moleiro. Sabía quién era y en la selección ya lo conoce. Eso es porque lo hace muy bien. Estoy contento con él y debemos ser conscientes de que tiene 19 años. El pasado curso era juvenil y este año lo está haciendo muy bien. Está a un nivel muy alto. Todos nos debemos exigir más, pero no tiene que meterse presión en cuanto a marcar más goles. Cuando tenga la posibilidad debe estar preparado para hacer ocasiones, como el otro día con su tiro al larguero. Las cosas llegarán, no me preocupa en absoluto", comentó el técnico amarillo.

Lo hizo para casi cerrar su comparecencia previa al choque del martes (18.00 horas) frente al Real Oviedo en el Carlos Tartiere, sólo tres días después de haber ganado al Sporting de Gijón en El Molinón-Enrique Castro Quini (0-1). En la misma, confirmó que hará rotaciones: "Lo que está claro es que haremos cambios, eso seguro. No sabría decir cuántos".

El nuevo rival asturiano viene de ganar en Tenerife el miércoles pasado y de reaccionar en general tras la llegada de Álvaro Cervera al banquillo hace siete jornadas. El entrenador azulón, que suma siete victorias en ocho partidos contra Las Palmas, dio por hecho que el balón lo tendrá la UD y que sus armas para ganar serán otras. García Pimienta, por su parte, asume el rol de su equipo. "Está claro que el estilo de ellos es muy claro y el nuestro también. Me esperaba que podría ser esa la intención, pero nosotros intentaremos tener el balón el mayor tiempo posible. Si Cervera y yo estamos de acuerdo en algo es que queremos ganar. Ellos son muy buenos en lo que hacen. Será muy exigente", vaticinó el barcelonés.

Cuestionado por la incapacidad que ha demostrado la UD de meter mano a equipos que se encierran muy atrás, léanse los casos del Racing, el Ibiza, el Huesca o el Burgos, a los que no pudo ganar, ni siquiera crear un número de ocasiones suficiente como para hacerlo, explicó. "Estaría preocupado si no generásemos ocasiones de gol. Estamos obligados a generar más en área rival y cada vez más claras, pero también tenemos que ser efectivos".

García Pimienta también tuvo una referencia al partido anterior en Gijón y al estado del equipo tras alcanzar el liderato la jornada pasada. "Ganar en El Molinón nunca es fácil. No pudieron hacer más porque estuvimos muy bien en un estadio espectacular y con muchísimos aficionados. Estoy agradecido a los compañeros rivales que valoran nuestro trabajo", dijo.