Luz en la oscuridad. El valor del sacrificio. Xavi García Pimienta valoró de forma positiva el punto conquistado en el Carlos Tartiere (0-0) y sobre todo el hecho de jugar los últimos doce minutos con diez. "El Oviedo nos ha superado pero hemos podido competir; no estamos acostumbrados a sufrir con diez", admitió el estratega amarillo. Era un partido de cuerpo a cuerpo, tras arrancar la victoria ante el Sporting el pasado sábado. "No podíamos tener balón y generar superioridad. Nos han ganado muchos duelos, pero cuando no estás bien, debes saber sufrir. Hemos tenido muy buena actitud y había que agarrarse los machos. Cumplimos en esa faceta de compromiso e incluso en la acción de Florin, se pudo marcar. Hemos hecho un excelente trabajo", determinó el preparador de Las Palmas, que se lleva cuatro puntos de la gira asturiana.

En relación a la segunda amarilla a Enzo, lució un grado máximo de sinceridad. Valoró de forma afirmativa que pensó en retirarlo cuando ya tenía la primera amonestación. "Sí [sobre si valoró retirar a Enzo antes del fatídico minuto 78. Enzo tiene 21 años y está en proceso de formación. Era malo quedarnos con un jugador menos, pero bastó para ver a un equipo solidario y competitivo. El Oviedo mostró poca superioridad y este punto vale mucho". Sobre el mayor tiempo de descanso del cuadro de Cervera -jugó el miércoles ante el Tenerife mientras que la UD jugó el sábado-, restó importancia. "No me gusta poner excusas".