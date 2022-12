Lo ha demostrado Xavi García Pimienta durante toda la temporada: Enzo Loiodice es un futbolista imprescindible en esta UD Las Palmas. Hasta ahora ha sido titular en 18 de los 19 partidos que se han jugado hasta el momento, y si no participó en Huesca fue porque se perdió un par de entrenamientos por irse a París al entierro de su abuelo fallecido. Aún así, quiso estar en El Alcoraz, aunque finalmente no actuó. Pasado mañana, en la cita frente al Albacete Balompié en el Gran Canaria (20.00 horas), el francés no estará en el once porque fue expulsado en el Carlos Tartiere, y eso supone un examen para el conjunto.

En el único precedente sin el parisino la cosa no salió bien: la UD perdió en la capital oscense por primera vez esta temporada y la solución del entrenador, que puso a Fabio como interior junto a Jonathan Viera, con Mfulu, por detrás, no funcionó; de hecho, tuvo que cambiar de plan al descanso después de que Carrillo adelantara al rival y así Moleiro sustituyó al de Ingenio. Toda vez que la titularidad del tinerfeño se presume ante el cuadro castellano-manchego toda vez que Jonathan Viera está lesionado, el técnico catalán debe optar por otro jugador, y en este escenario, Óscar Clemente aparece como el candidato principal. Es más, el ex del Atlético de Madrid ya actuó por el centro junto al galo ante el Real Oviedo y tuvo una actuación correcta. Así, salvo que García Pimienta opte por Fabio, lo que implicaría que bien Óscar o bien Moleiro tendría que trasladarse a la izquierda, el centro del campo más parecido a lo de siempre esta campaña para tratar de doblegar al Albacete estaría formado por Mfulu y los dos tinerfeños. Aunque, en realidad, no hay un perfil parecido a Loiodice en la plantilla, y por ahí radica el problema principal de la UD de cara a la cita de pasado mañana. El más parecido al francés es Kirian, sin embargo, nunca han coincidido desde la reacción amarilla en Valladolid a finales de marzo la campaña pasada. Semanas antes Enzo fue operado del hombre que se le había salido hasta tres veces ese mismo curso y ya no regresaría hasta el inicio de la pretemporada siguiente, precisamente, el momento en que al tinerfeño se le diagnosticó un linfoma de Hodgkin del que aún se recupera. Ambos tienen el perfil de eso jugador técnico y físico al mismo tiempo, capaz de generar juego desde atrás, llegar al área contraria con posibilidad de rematar y marcar, y liderar la presión sobre los rivales. A ese futbolista es al que pierde García Pimienta por segunda vez en la temporada. Lo más parecido que tiene es Óscar, pero se queda muy lejos en cuanto al talento creativo. Loiodice, además, atravesaba un gran momento de forma, aunque en su última actuación en el Tartiere no estuvo bien: apenas participó con el balón por la buena presión del Oviedo, que fue mejor en líneas generales y vio dos tarjetas amarillas por sendas faltas en el centro del campo, seguramente evitables. El ímpetu ya le jugó una mala pasada en Málaga hace poco más de un año y el martes volvió a lastrarle. La consecuencia de la roja, doble: se pierde el siguiente partido y se queda con las cuatro cartulinas que tenía, a una de una nueva sanción. Pero el francés ha dado por fin el salto que se esperaba de él una vez se recuperó totalmente del hombro derecho que tantos problemas le dio la temporada pasada. En la anterior, su primera en la UD, el percance lo tuvo en el tobillo y el pubis, del que también tuvo que ser operado y por el que igualmente se perdió más de la mitad del campeonato. Ahora, con la confianza de García Pimienta y a tope a nivel físico, ha estallado como jugador. A sus 22 años recién cumplidos, es seguido por varios equipos nacionales e internacionales. Termina contrato el 30 de junio y si no firma antes del 1 de enero sería libre de negociar con cualquier otro club. En cualquier caso, el centrocampista quiere quedarse, pero también jugar en Primera. Ambas partes están condenadas a entenderse y alcanzar un acuerdo próximamente. Para la UD sería terrible perder la posibilidad de ganar algo a través de una posible venta de un jugador que está dispuesto a firmar. Y que no tiene doble en la plantilla.