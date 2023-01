La película del alma. Kirian Rodríguez Concepción (Candelaria, Tenerife, 26 años) confirmó esta mañana, en una rueda de prensa sorpresa -anunciada minutos antes de la 9.30 horas y de la comparecencia de García Pimienta-, que recupera su licencia profesional para competir en la segunda vuelta con la UD Las Palmas. Supera un linfoma de Hodgkin -recibió el alta el pasado lunes- y ahora lucha de forma encorajinada por su cumplir su partido 101 de amarillo. Las ovaciones en cada minuto 20 en el Gran Canaria, en esta edición liguera, reciben ahora el premio deseado. La foto de 2023.

Respaldado por el plantel de Las Palmas, el presidente Miguel Ángel Ramírez, el director general Patricio Viñayo, el director deportivo Luis Helguera, el asesor de la dirección deportiva Deivid y el cuerpo técnico, el autor del tanto del Centenariazo dejó muestras de su enorme corazón. Cierra un círculo. Una historia de superación de seis meses. "Ya les dije que no quería mensajitos de pena ni nada de eso...En primer lugar, agradecer a todo el mundo, a los servicios médicos, de forma especial, como me han tratado y el hecho de estar siempre cerca de mí. A todos mis compañeros, jamás me abandonaron. De forma efusiva, a mi familia. Sobran las palabras, pero gracias a todo el mundo".

Una vuelta progresiva desde el pasado agosto, que ha convertido a Kirian Rodríguez -100 partidos con la UD- en un icono en la lucha contra el cáncer. "Los médicos han decidido darme el alta, pone una vuelta a la vida laboral-social. Espero que ahora me dejen salir un poquito más de mi casa [valoró bajo una gran sonrisa]". Recupera su licencia profesional [el dorsal 20], que en este momento luce Joel del Pino. "Tal como habíamos acordado con el club, me devuelven la ficha federativa. Solo quiero volver a la normalidad con mis compañeros. Estoy centrado en regresar a mi vida que tenía antes". En el tramo final de su exposición, Kirian no quiso marcarse una fecha de vuelta. "Estoy muy contento. Confío en llevar un proceso de adaptación lo más saludable posible, y así ponerme en forma. Esta gente va en moto. No sé lo que han comido en este tiempo".

Las primeras previsiones avanzan que el '20' estará a finales de febrero. "Lucharé por estar lo antes posible para aportar dentro y fuera del terreno. Nada más, con esto nos quedamos", finalizó en su comparecencia ante los medios.