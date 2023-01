El diario vital de ‘Kirian Koraje’

El ‘20’ vuelve a Kirian Rodríguez en un viaje de ida y vuelta de emociones sin precedentes en la historia reciente de la UD Las Palmas. De impacto nacional e internacional. Carrusel de imágenes y testimonios directos al corazón. Gestos, guiños, mosaicos, ovaciones en dos orillas y un elemento de fusión para la caseta. La kirianina. «Si vamos primeros, en gran parte es por Kirian», llegó a valorar el técnico García Pimienta en pleno estallido del ciclo de la apisonadora –permanecieron invictos las doce primeras jornadas de LaLiga–.

Desde el anuncio, el 2 de agosto, de que tenía linfoma de Hodgkin en la sala de prensa de Barranco Seco, a su vuelta a los entrenos a las órdenes de García Pimienta el 29 de diciembre, brilla un testimonio silencioso. Predicar desde el ejemplo, jamás bajo el victimismo. En la primera sesión de quimioterapia, dejó su gen de combatitente: ‘Déjame intentarlo señora!’. Documento viral en redes.

El 19 de marzo hay derbi en el Heliodoro, fecha en rojo en el calendario del centrocampista

Su sencillez ha provocado un caudal de respuestas de todos los sectores. Incluso desde la primera línea de la política como el presidente del Ejecutivo canario Ángel Víctor Torres. «Es un espejo social para la toda la juventud canaria». Presente en la bajada de Fondos de Segura en el derbi del aplastamiento –26 de noviembre–, pero también en cada desayuno en la Ciudad Deportiva, su mirada ha sido la antorcha del campeón de invierno.Acumula 223 días sin jugar, pero parece que nunca se fue.

El diván de la ‘K’

Hablan su físico y valentía. Motivador y coach de lujo de la caseta de la UD, este habilidoso interior y mediapunta tuvo el primer homenaje ante el Real Zaragoza en el Gran Canaria (13 de agosto). Se detuvo el partido, la primera imagen insólita. En idéntica proporción, que el mosaico del derbi del 26-N. La Sur mostró el ‘Kirian’ con letras azules bajo un fondo amarillo.

Debutó a las órdenes de José Mel Pérez ante el Almería y alcanzó la excelencia en el Heliodoro en el derbi del Centenariazo con un tanto de bandera. Fue capaz de sepultar más de dos décadas sin profanar el hogar del Ogro del Teide, un 2 de enero que llevó su nombre –la anterior victoria en un clásico canario en territorio enemigo se remontaba a diciembre de 2001–.

Con el anuncio de Kirian, todo cambió. Se instaló la conmoción y solidaridad del fútbol nacional bajo el manto amarillo. Pedri, exjugador de la UD Las Palmas y finalista de la Supercopa con FC Barcelona, activa la caída de fichas del dominó. Cascada de aliento.

Carla y el tinerfeñismo

Suso Santana, excapitán del CD Tenerife y miembro de la dirección deportiva del eterno rival, también se sumó a ese portaaviones de flores y elogios. Al grito de ‘todos somos Kirian’, se fabrica el concepto Koraje. Pero si hay un mensaje que cautiva por su lirismo, es el de Carla Suárez Navarro, exnúmero tres del mundo del ranking WTA y que superó un linfoma de Hodgkin hace dos años. Puso la primera piedra. Encendió la luz con un brindis de humanidad –ahora está embarazada–.

«En septiembre de 2020 pasé por lo mismo. Ojalá en diciembre la UD pueda tener el mejor fichaje de invierno y que seas tú. De tal manera, así poder celebrar tus goles en el Gran Canaria». Cabe recordar que el 1 de septiembre de 2020, Carlita enfilaba el adiós al profesionalismo y se puso el traje de Superwoman. Inició seis meses de quimioterapia. Lo hizo con una naturalidad envidiable, fresca y alimentando sus redes sociales. Kirian calcó ese modelo y le aportó su sello. No hay margen para rendirse. Máxima vitalidad.

«Pasarán muchos jugadores, pero ninguno dejará este legado vital», dice un directivo

«Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante la adversidad», publicitó en su red social, la ganadora en Doha. «Los resultados clínicos me han confirmado la aparición de un linfoma de Hodgkin en mi cuerpo. El equipo médico me indica que la detección es temprana, su proliferación es curable y de pequeñas dimensiones». Aconsejó al ‘20’ en los primeros días.

Viera, Tana, Maikel Mesa, Roque Mesa, Valles, Vitolo...y José Mel Pérez. El que fuese técnico de la UD 128 partidos e hizo debutar al tinerfeño en junio de 2019 ante el Almería en el Gran Canaria, se sumó a este ejército de incondicionales. «Me acabo de enterar, hablé con David Gómez [preparador físico] del tema y es una faena. Espero que todo salga bien, ahora lo único importante es su recuperación. Paso a paso. Y que pronto le veamos jugar otra vez, tiene una carrera muy interesante. Es una putada...Hay que luchar con un enemigo que no lleva el balón entre los pies», manifestó.

Pegado al balón

El primer testimonio del futbolista ya destapó que llevaría una vida pegada al balón. Fue su salvación. Jamás se alejó de la piscina de Cocoon de Barranco Seco. Aguas salvadoras. El fútbol y la familia como terapias. «Estaré a muerte con la UD; doy gracias a todos. No dejaré de hacerlo y repetirlo. Jamás me sentí solo. Gracias a mis compañeros, a los profesionales del Hospital Perpetuo, a Diosdado Bolaños [médico de la UD], a la doctora Clara Quintana [especialista en Medicina Deportiva], al personal del Hospital Insular y en especial a Valeria, la hematóloga. Se encargó de contactar con mis padres».

Un discurso, el del punto de partida, que mantiene paralelismos con el de ayer. Denota que Kirian fue siempre el mismo, alejado de etiquetas. Así se ganó la condición de símbolo. En la jornada de puertas abiertas con 700 fieles en la ciudad deportiva, fue el más aclamado. Resistió de forma estoica la insistencia de decenas de seguidores. Una abonada lloró al tocar al ‘20’, como si fuese Dios.

Rutinas y reconocimientos

Una de las claves de la recuperación del jugador de Candelaria ha sido su fortaleza mental. Así como mantener su agenda. «Me levanto a la misma hora, desayuno en Barranco Seco con mis compañeros y hago todo con naturalidad, con la normalidad que puedo (...) Voy a pasear por la playa de Las Canteras, aunque con la quimio me dicen que evite el contacto con las personas. Me encantaría dar un abrazo, pero muchas veces tengo el freno porque debo tener cuidado. Mi madre me machaca mucho con la mascarilla. Porque cualquier virus puede afectarme».

Y llegó el primer gol. «Mi cuerpo ha aceptado la primera sesión». En agosto, se dejó ver en la grada en la disputa de los amistosos ante el filial y Támara. El 17 de noviembre llegó la última sesión de quimio y el abrazo con Benito Ramírez. La foto con su familia en el Insular y el toque de campana. La afición pío pío, unos 18.000 abonados, se acostumbró a convivir con la enfermedad, a documentarse de este dragón diabólico llamado cáncer. El mosaico, el baile con el plantel tras aplastar al Tenerife y la ovación de la Naciente.

La vuelta con el grupo (29 de diciembre) y el reencuentro con la afición (3 de enero). Once partidos en el partenón de Siete Palmas y once ovaciones en el minuto 20. Otro escenario insólito. Logró que el Heliodoro se pusiese de pie y aplaudiese a un amarillo. El 19 de marzo toca derbi en el Suso Arena, y al ‘20’ le van los retos.

La afición, en una encuesta, solicitó un contrato vitalicio, así como una estatua cerca del Gran Canaria. Pero el de Candelaria, que comenzó en el Anexo a dejar sus caños de chocolate, elude reconocimientos. Queda su corazón salvaje. «Es un torrente de energía, verlo entrenar te ubica en el mundo», dijo Viera. Convertir un cáncer en un motivo para rebelarse. «Pasarán jugadores, ninguno deja este legado vital», valoró un directivo. «Me cuestioné:¿por qué a mí? Pero no podía rendirme por la familia». Koraje y los 163 días convertidos en fascículos.