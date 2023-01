Autocrítica en la victoria. Xavi García Pimienta, con voz débil en la sala de prensa de Can Misses después del triunfo de la UD Las Palmas en Ibiza (1-2) tras remontar en la segunda parte, admitió que el rival fue superior hasta que se quedó con uno menos en el minuto 51 por la expulsión del lateral izquierdo Escobar, o por lo menos hasta que el encuentro llegó al descanso. "Es para estar contento porque el Ibiza en la primera parte nos ha superado en todo", resumió el técnico catalán.

Luego, también señaló que su equipo supo sobreponerse al mal comienzo. "Sí que es cierto que hay un antes y un después en la media parte. Cuando nos hemos metido en el vestuario se ha visto claro que ese no era nuestro estilo, nuestro camino, nuestra forma de ser. Hoy el Ibiza nos ha superado. Ya no es porque en la primera acción Coco se pueda resbalar porque eso sucede en el fútbol, pero en córneres, en segundas jugadas, nos han ganado, han estado más hábiles. Han tenido mucha más intensidad que nosotros. Posiblemente han merecido mucho más, pero sí que es cierto que en la segunda parte hemos estado mucho más cerca de ese Las Palmas que queremos", comentó el barcelonés.

En la misma línea de autocrítica dejó claro que para conseguir el objetivo del ascenso, lo sucedido en el primer acto no puede volver a pasar. "Si queremos hacer cosas importantes tenemos que estar desde el minuto 1 hasta el 93 o 94 con una intensidad máxima porque si no, lo normal es que el Ibiza en la primera parte hubiese llevado más de un gol de diferencia", aseguró, al tiempo que destacó la incongruencias del fútbol: "La semana pasada (ante el Racing), creo que de forma injusta perdimos dos puntos que teníamos prácticamente hechos; hoy quizá no lo hemos merecido tanto y en cambio hemos ganado estos puntos. Al final, en el fútbol normalmente acabas teniendo lo que te mereces".

Cuestionado por si buena parte de la mejoría de la UD se explicaba con el traslado de Moleiro desde la izquierda hacia el centro para jugar junto a Jonathan Viera, explicó: "Los buenos jugadores siempre pueden jugar juntos. Alberto y Jonathan han jugado partidos y es cierto que otros no. No me cabe ninguna duda de que los buenos futbolistas se asocian y se buscan entre ellos. Jonathan viene de una lesión y tiene que ir cogiendo el ritmo poco a poco".

García Pimienta también se refirió a la elección de Enrique Clemente por delante de Sergi Cardona. "Enrique Clemente es un chico que está entrenando muy bien. La semana pasada creo que hizo un partido muy completo. Sergi lleva muchísima carga de partidos, también está con cuatro amarillas y por las ganas de tener a todo el mundo enchufado... Enrique Clemente nos ha dado esa variedad de jugar tanto de lateral como de central y creo que ha hecho un partido muy completo también", dijo.

Por último, hizo un referencia al fichaje de la UD en el mercado de invierno, Wilfrid Kaptoum: "Es un chico que conozco perfectamente (coincidió con él en las categorías inferiores del Barcelona), que nos va a ayudar. Sí que es cierto que en la posición del centro del campo, no las mediocentro, hemos ido un poco más justos y a la que caían jugadores teníamos problemas ahí. Necesitábamos reforzarla con un jugador que tenemos que acertar sí o sí tanto a nivel futbolístico como a nivel personal porque tenemos un grupo magnífico. El jugador que venga aquí tiene que entender que quizá no juegue porque el grupo está hecho y vamos muy bien. Cuando Luis Helguera me dijo el nombre, tenía muy claro que si estaba disponible... Hablé con él y tenía unas ganas locas de venir. Entraba dentro de las posibilidades y seguro que no ayudará en esta segunda vuelta".