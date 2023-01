Javi Castellano salió a la luz ayer para denunciar la «estafa» del que consideraba su representante, Carmelo Vicente Parra, hasta que rompió su relación con él debido a lo que el ex de la UD consideró que se estaba aprovechando de sus "últimos años" de carrera y los que a la vez cree que le ha "robado". "Me ha destrozado", resaltó el mediocentro. Con un emotivo relato en el medio digital Relevo, el jugador que perteneció durante diez años a la disciplina amarilla, cuenta cómo ha sido su vida después de que rompiese su vínculo contractual con la UD en junio de 2021. Cifra el acto delictivo en "más de 60.000 euros". "No entiendo nada, tenemos todas las pruebas y sus delitos son evidentes. Nadie se atreve a sacar su cara ni a hablar de él, pero yo tengo fotos con él y no me voy a quedar de brazos cruzados. Se va a acordar de mí para siempre. Y se preguntará: '¿Por qué se lo hice a él?' Pues mira, por este chico te van a salir más [denuncias] y te vas a joder, porque tú has jodido mi vida".

Primero el jugador relata que Carmelo Vicente Parra le presentó una oferta del Eibar y otra del Logroñés con una salario por 130.000 euros por temporada. Una disyuntiva en la que le concreta que la del conjunto armero «no sale adelante» y por tanto que elija la del equipo riojano. Primero el jugador relata que le debe pagar un 10% de comisión con cada contrato que firme. Antes de cerrar con el Logroñés, el día anterior jugador y el representante se conocen en Bilbao. Ahí, Castellano reconoce que le sorprendió su personalidad y ciertos aspectos de su comportamiento dado que no utiliza el whatsapp. Además le pide que en las transferencias ponga como concepto: «devoluciones». Raro para Castellano, dado que el dinero procedía directamente del salario del jugador. En octubre de 2021 el representante le dice que tiene una oferta de Emiratos Arabe en concepto de 720.000 euros por temporada y le pide que no se lo cuente a nadie, a la vez que le haga una nueva transferencia de 72.000 euros como comisión del traspaso. Mientras, le presenta más ofertas del Málaga y le va pidiendo porcentajes de por medio a lo que Castellano se planta y rompe la relación con él a entender que le está sacando dinero y no existe interés. La AFE habla «La AFE está al corriente del caso, habiendo tenido conocimiento de otros similares, también de enorme gravedad, relacionados con el asunto denunciado. La Asesoría Jurídica de AFE está a disposición de cualquier futbolista», para salvaguardar los intereses de jugadores como Javi.