Marvin Park, un valor sólo como revulsivo

«Marvin es un espectáculo. Se perdió muchos partidos por lesión, pero estamos encantados con él porque cada vez que juega pasan cosas, revoluciona los partidos. Estamos muy contentos con nuestra gente de banquillo, salen y aportan». Las frases las pronunció Xavi García Pimienta tras el triunfo de la UD sobre el Mirandés el pasado viernes después de que el futbolista cedido por el Real Madrid completara una gran actuación cuando entró en el campo en el minuto 59, momento en que el cuadro amarillo perdía por 0-1. Su aportación por la banda derecha, como lateral, fue decisiva.

Resultó evidente, todo el mundo pudo verlo, y de alguna manera vino a dar la razón al técnico barcelonés cuando argumenta que plantea los partidos a 90 minutos para explicar la suplencia de determinados futbolistas que normalmente serían titulares. El caso es que Marvin sólo lo ha sido dos veces en las 24 jornadas que han transcurrido hasta ahora y en ninguna de ellas completó una buena actuación.

La primera fue frente al Deportivo Alavés en Mendizorroza y el choque le superó tanto que el entrenador le sustituyó en el descanso. En aquella ocasión actuó como extremo derecho después de jugar buenos minutos ante el Málaga, contra el que debutó con gol, y el Andorra; en la siguiente que salió de inicio, lo hizo como lateral derecho, en casa frente al Burgos, y también fue cambiado en el intermedio del choque.

Las dos pruebas, por tanto, avalaron la teoría de García Pimienta de que el jugador de Palma de Mallorca rinde más cuando sale desde el banquillo que cuando lo hace como titular. El último ejemplo de ello fue el viernes pasado, pero no el único. Frente al Levante, en el Ciudad de Valencia, también revolucionó el juego de la UD –junto a Alberto Moleiro, que también fue suplente aquel 20 de noviembre–. De hecho, fue el que puso el centro al área que Marc Cardona remató de cabeza en el último instante del descuento para marcar el gol del empate de la UD.

También el día del Cartagena, que sucumbió en el Estadio de Gran Canaria, con el tanto de Jonathan Viera en el tiempo añadido, influyó con sus carreras, desbordes y centros por la derecha en el triunfo amarillo.

Lesiones

Cabe recordar, en cualquier caso, que si Marvin Park ha jugado tan poco es en parte también por las lesiones que ha sufrido a lo largo de la temporada. Si bien después de su actuación en Vitoria no disputó ni un sólo minutos, pero estaba en el banquillo, en los tres siguientes no pudo participar por su primer padecimiento muscular del curso. No ha sido el único: ha sufrido al menos otros dos de mayor o menor gravedad, pero que han frenado su progresión.

El carácter explosivo y la velocidad con la que hace casi todo cuando está en el campo, incluidos los entrenamientos, tiene beneficios para el equipo, pero a él le lastran demasiado. Así ha sido hasta el momento. Con Pejiño, segundo máximo goleador de la UD junto a Viera, ambos con cuatro, afianzado en el extremo, Marvin actúa sobre todo cuando sustituye Álex Suárez en el lateral. En todo caso, un papel secundario.