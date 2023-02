Mfulu participa en el entreno, pero su disponibilidad aún es dudosa

Hay que esperar todavía para saber si Nuke Mfulu, que tiene molestias musculares producto de una lesión que se produjo a principios de año, podrá jugar el próximo sábado (17.30 horas) frente al CD Leganés en Butarque. El franco-congoleño participó en la sesión de trabajo de ayer, la primera de cara al choque ante el cuadro pepinero, sin embargo, no la completó. En cualquier caso, su presencia aún no está descartada. De hecho, la previsión es que forme parte de la expedición que viajará el viernes por la mañana a Madrid, siempre que evolucione de manera favorable durante los próximos días.

Cabe recordar que el propio técnico comentó después del último triunfo contra el CD Lugo (3-0) que esperaba tener a Mfulu disponible para trabajar con normalidad a mediados de esta semana, al tiempo que reveló que las resonancias a las que ha sido sometido el futbolista no revelan lesión alguno. Sin embargo, como el segundo capitán amarillo aún siente molestias, aún no ha podido participar en lo que va de año ni de segunda vuelta.

Xavi García Pimienta está obligado a cambiar al mediocentro porque el que ocupó esa posición durante el último mes, Fabio González, está sancionado por acumulación de amonestaciones. Si finalmente decide no forzar con Mfulu, bien porque el jugador no esté listo o bien porque no tenga ritmo de competición, deberá elegir un sustituto.

Así, el candidato principal a llevar el mando de la UD en Butarque es Enzo Loiodice, a quien el puesto de seis no resulta desconocido ya que ha actuado ahí muchas veces durante su carrera. El francés, además, se encuentra en un gran estado de forma –con gol incluido en la cita ante el cuadro gallego, el segundo suyo en la presente temporada– después de renovar su contrato por dos temporadas, hasta junio de 2025, hace unas semanas.

Lo habitual

Los precedentes con jugadores lesionados, además, avalan la teoría de que Mfulu no reaparecerá a las primeras de cambio, toda vez que el entrenador tiene por costumbre dejar en el banquillo a los jugadores que regresan a una convocatoria después de haber estado un tiempo fuera por una afección. En el caso del franco-congoleño es de casi dos meses, ya que el último encuentro en el que participó fue ante el CF La Nucía en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey.

Pero aún no está descartado, aunque Loiodice es el favorito pero llevar la manija amarilla en la defensa del liderato que acechan el Levante, a dos puntos de distancia, y el Alavés, a tres.