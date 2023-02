El timón es para Loiodice

El casting del director de orquesta del invencible. Loiodice, principio y fin. La UD, líder de Segunda e invicto desde el 11 de diciembre, ultima los preparativos para tumbar al CD Leganés el sábado en el Municipal de Butarque (17.30 horas, LaLiga SmartBank TV) y estirar su reinado. Ante la baja por sanción de Fabio González y la recuperación de Nuke Mfulu –inédito desde el 22 de diciembre ante La Nucía en Copa–, la solución para ejercer de GPS pasa por el parisino.

El ‘12’ amarillo firmó su segundo tanto en este curso ante el Lugo y está a un nivel sublime. En el radar de varios equipos de Primera, ya cuenta con rodaje en esa posición de único mediocentro. Por su parte, el pivote congoleño disputó su último duelo liguero ante el Villarreal B (17 de diciembre) y regresó de sus vacaciones navideñas con unas molestias musculares. Encadena seis jornadas en el dique seco y mañana formará parte de la expedición amarilla que se desplaza a Madrid. El plan más conservador pasa por ceder toda la responsabilidad a Enzo Loiodice en las citadas tareas de organización y contar con Jonathan Viera y Óscar Clemente de interiores.

Pimienta también cuenta con Wilfrid Kaptoum, uno de los fichajes invernales, y que contabiliza ocho minutos en dos duelos ligueros ante Mirandés y Lugo.

La segunda ausencia de peso es Sergi Cardona (2.120’ en 26 duelos de las 27 jornadas), el jugador más utilizado por el preparador barcelonés.Enrique Clemente reemplazó al de Lloret de Mar en la 14ª fecha liguera ante el Burgos CF en el Gran Canaria, el único pulso en el que no ha participado el ‘3’.El rigor defensivo es una de las señas de identidad de esta UD indomable, que ha dejado en dieciséis la portería a cero. El dato de los quince goles en contra en los 2.430 minutos de LaLiga –el menos batido junto al Burgos–, deja un guarismo de 0,55 tantos por encuentro. Es el mejor en una jornada 27 en las 34 temporadas de la UD en Segunda. Latido de récord. A golpe de estadística para alcanzar la tierra prometida de Benzema y Pedri.

Proyección internacional

El cuadro grancanario lleva veinte de las 27 fechas ligueras en la zona de ascenso directo –once de líder y nueve de segundo–. Además, van diez de forma consecutiva al frente de la tabla (desde el 3 de diciembre tras tomar El Molinón). Pimienta ha logrado convertir el Lamborghini de Viera y Moleiro en un aspirante a todo. En lo referente a los guarismos del rigor defensivo, van 270 minutos sin encajar un tanto –los duelos ante SD Huesca (1-0), Burgos (0-0) y Lugo (3-0)–. El último tanto encajado aconteció en la visita del CD Mirandés, con un remate desde el centro del campo de Roberto López que sorprendió a Valles. Un capítulo que acabó en anécdota.

Esta secuencia de tres duelos consecutivos sin encajar es la cuarta mejor racha de imbatibilidad de los amarillos en esta campaña 22-23. La primera es de 373 minutos desde la novena a la decimotercera jornada –portería a cero ante Ibiza, CD Lugo, SD Ponferradina y Cartagena–. La segunda es de 315’ de la quinta jornada a la octava. Y la tercera, de 294’, desde la primera fecha ante el Zaragoza hasta la cuarta en Mendizorroza (1-1). Defender como leones y luego lucir un ataque de fantasía. Los pilares de una UD indescifrable, que computa tres derrotas.

El mérito reside en dejar un total de 16 jornadas sin encajar cuando ya se acaricia la 30ª jornada. De las quince dianas, siete son lejos del Gran Canaria y ocho de local. La UD es un portaaviones, um imperio de caviar y un bloque fiable. El enemigo a batir en esta cruzada por el ascenso directo y Enzo Loiodice es una de sus figuras. El galo, junto a Moleiro o Viera, se ha convertido en uno de los mimbres con mayor cotización.

Renovado hasta junio de 2025, ya figura en la agenda de varios conjuntos de Primera División cuando solo cuenta con 22 años. Internacional en las categorías inferiores de Francia, ya suma 65 duelos de amarillo –en los que ha logrado cuatro tantos–. Junto con Nuke Mfulu y Fabio González, Enzo ha maravillado como interior. Solo se ha perdido dos partidos por sanción federativa y ante la SD Huesca en El Alcoraz, la única derrota foránea, estuvo en el banquillo tras no ejercitarse al asistir al entierro de un familiar en París.

Cantera y captación. Un elenco de activos tropicales está sentando cátedra en Segunda. La legión del Maradona de La Feria. Con Jonathan Viera como estandarte, la UD de Pimienta ha clonado los registros de Paco Herrera en la 27ª jornada de la temporada 14-15. Los 52 puntos mágicos que garantizan el liderato y un ascenso de forma directa. Restan quince kilómetros, quince contiendas para la meta.

El guiño del Gran Canaria

Mientras Viera busca su segundo ascenso de amarillo, Moleiro se ha destapado como el favorito del partenón del Gran Canaria. En la última jornada ante el CD Lugo, el tinerfeño se retiró ovacionado como la gran confirmación del amor eterno de la grada. Al Municipal de Butarque se repetirá la película de la pasada temporada en el Municipal de Santo Domingo. Cerca de medio millar de fieles se desplaza al teatro de los sueños pepinero. Un congelador maldito, que debe saltar por los aires.

En el horizonte, los pulsos ante el conjunto de Imanol Idiakez, la SD Ponferradina de Edu Espiau y Dani Ojeda, el depresivo Andorra de Eder Sarabia, el Málaga CF, el derbi ante el CD Tenerife y Sporting de Gijón. En abril, las curvas. Albacete Balompié, Oviedo, Granada en Los Cármenes –donde permanece invicto y ha sumado 38 puntos de 42 en litigio–, Levante, Real Zaragoza, Eibar, Villarreal B, Cartagena y Alavés. Las contiendas del big five dictarán sentencia. Ante Levante, babazorros, nazarís y armeros no cabe un desliz. Final de Netflix para una campaña con una gestión brillante.

La contratación de Loren Morón eleva la gestión de Miguel Ángel Ramírez a los altares. Plantel galáctico para disputar la campaña número 35 en Primera en la historia de la UD desde el próximo agosto. Es el único objetivo. El único escenario. Con 33 campañas en la categoría de plata, es la hora de volver al ecosistema idóneo.