Eder Sarabia lo tiene claro: «Vamos a ganar; estamos capacitados»

Eder Sarabia, máximo responsable técnico del Andorra y que fue segundo preparador de la UD Las Palmas con Quique Setién, se ve capacitado para tumbar hoy a los amarillos en el Estadio Nacional (20.00 horas, Movistar Vamos). «El otro día nos pasaron unos datos y estamos mejor que en la primera vuelta en ocasiones de gol y aspectos determinantes, pero es cierto que no estamos teniendo tanto acierto. Cuando el resultado no llega pues salen cositas. Debemos ser agresivos y pelear el balón hasta el final. No vamos a cambiar el equipo que somos, pero sí ponerle un puntito más de hambre, competir (...) Demostrar que tenemos argumentos», valoró. Adri Vilanova, Dani Morer y Martí Vilà conforman la lista de ausencias.

En relación al equipo amarillo, añade que «en el partido de la primera vuelta pudimos sacar un resultado positivo. Fuimos capaces de imponer nuestro plan y el partido de hoy puede ser parecido. Ellos cada vez se sienten más fuertes. Hemos evolucionado como equipo, aunque es verdad que ahora no venimos con tanta confianza. Pero nos vemos capaces hacer un gran partido y ganar al líder. Somos un recién ascendido contra un candidato a todo e histórico. Nos vemos fuertes y con capacidad de ganar. Lo que deseo es que los jugadores tengan inspiración y que todo lo que hagamos bien se pueda materializar en una victoria, la necesitamos». Elogios al concepto Realza el control y pegada de los pupilos de García Pimienta. «Tienen capacidades colectivas y recursos individuales. Vamos a generar ocasiones y les vamos a comprometer. Aunque haya momentos en que tendrán la pelota y nos exigirán (...) Ojalá a las 23:00 hablemos otra vez de que somos un matagigantes». Insiste que «Pimienta ha logrado mejorar la idea del año pasado. Viene un equipazo, con un potencial tremendo. Tendremos que dar lo mejor de nosotros mismos, un pulso tremendamente duro».