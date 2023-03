Cedrés, Darino, Colunga y Nacho González valen de ejemplo para Moleiro: así se acaba con la sequía en el Heliodoro

El orgasmo de marcar en el Heliodoro. Ver puerta y acabar con la sequía a lo grande. Al más puro estilo de Hollywood. Estrenarse a lo grande. Alberto Moleiro, 32 disparos y 8 asistencias, no ha visto puerta en esta temporada tras 31 jornadas de LaLiga. Ha estado cerca en reiteradas ocasiones pero se ha topado en cuatro ocasiones con la madera. El último tanto del '10' de la UD se remonta a la penúltima jornada de la pasada edición liguera 21-22, el 21 de mayo de 2022 en el Gran Canaria.

Este sábado y desde las 17.30 horas (Movistar Vamos), regresa al Heliodoro Rodríguez López y puede fulminar su maldición. Otros jugadores como Cristian Cedrés, Siro Darino, Adrián Colunga, Nacho González o Juan Luis, también despertaron su faceta anotadora en una temporada en el teatro de la eternidad. Nada como estrenarse en la templo del ogro del Teide.

La UD ha visitado en 33 ocasiones al CD Tenerife con un balance de 8 victorias, 13 empates y 12 derrotas. De Kirian Rodríguez a Momo, hay una pasarela de ilustres que batieron al eterno rival. Fueron inmortales. En el caso de Moleiro, la necesidad aprieta y es por partida doble. Resulta increíble que el talentoso jugador de Santa Cruz de Tenerife no haya visto portería en esta temporada de los récords. "Siempre me voy con una sensación agridulce", valoró en una de las últimas contiendas ante el Andorra. Pero ante el Tenerife, todo será diferente. Jugará ante su familia en el sexto clásico para el internacional sub 21. A sus 19 años ya se ha cruzado en cinco ocasiones con el Tete, con un balance de tres victorias y dos derrotas. Suspira por convertirse en el héroe del clásico de los contrastes.

Goleadores de la UD Las Palmas en el Heliodoro:

2022: 0-1: Kirian Rodríguez

2021: 1-1: Sergio Ruiz

2019: 2-1: Cristian Cedrés

2014: 2-1: Momo

2011: 1-1: Mauro Quiroga

2007: 2-2: Siro Darino y Adrián Colunga

2007: 3-1: Roberto Trashorras

2001: 1-3: Tevenet, Josico y Nacho González

2000: 1-2: Tevenet y Sequeiros

1997: 2-2: Socorro y Turu Flores (*) Copa del Rey

1988: 3-1: Onofre

1986: 1-4: Narciso (4) Copa del Rey*

1985: 1-1: Santís Copa de la Liga**

1984: 1-1: Koke Contreras

1984: 1-3: Farias, Saavedra y Pepe Juan Copa de la Liga**

1980: 2-1: Jorge Copa del Rey*

1979: 1-2: Morete y Julio Durán Copa del Rey*

1975: 1-1: Fernández Copa del Generalísimo*

1971: 0-2: Gilberto y Bosmediano Copa del Generalísimo*

1963: 1-1: Juan Luis

1962: 0-1: Juan Luis

Estrenarse en el templo maldito:

Cristian Cedrés: primer gol de la temporada 2018-19 fue en el Heliodoro

Siro Darino: primer gol en la temporada 2007-08 fue en el Heliodoro

Adrián Colunga: primer gol en la 2007-08 fue en el Heliodoro

Nacho González: primer gol en la 2001-02 fue en el Heliodoro

Onofre: primer gol en la 1988-89 fue en el Heliodoro

Juan Luis: primer gol en la 1962-63 fue en el Heliodoro