UD Las Palmas - Sporting (La previa): Ganar y limpiar el escudo

Con Viera como artista total, la UD apela a su esencia. Toque y contundencia. Posesión y rigor defensivo. Por su parte, el Sporting, llega en una posición delicada, a cuatro puntos del descenso.El tinerfeño Cristo González es la principal amenaza de un bloque de campanillas, gafado en un curso para el olvido. Atentos a Díaz, un jugador sublime, fiel a la escuela de Mareo. Un jugón que trata de incendiar el partenón de Siete Palmas. La última victoria del Sporting en Gran Canaria se remonta al 14 de marzo del 2004. Fue en el Pleistoceno. La formación de Pimienta se encuentra en el momento más delicado de la temporada. La situación del coach es la punta del iceberg. Hay tensión, hay nervios y ambición en una caseta obligada a hacer historia. Con las bajas de Saúl Coco y Florin Andone, es el momento de Sandro Ramírez. Además, Marc Cardona y Marvin Park también están recuperados. El Sporting de Ramírez afronta su particular calvario. En busca de la salvación matemátia para activar el nuevo amanecer. No pueden volar más puntos de Siete Palmas, tras el patinazo ante el desahuciado Málaga. El cuadro de Pimienta contabiliza 19 porterías a cero y 24 jornadas en ascenso directo. Campeón de invierno y una máquina de aplastar dudas con su fútbol de vanguardia.

Sin embargo, los tiempos de seda y poesía han pasado a mejor vida. La UD se empecina en lucir su arista soporífera, con una partitura táctica previsible. La figura de Fabio González es crucial, así como la presión de Marc Cardona. El ‘caso Richi’ queda hoy reducido a cenizas, hay que levantarse. En el eje central de la zaga, ante la ausencia de Coco, Sidnei alza la mano. Es su turno. Otra medida, como pasar a Álex Suárez al eje central,y apostar por Marvin como lateral, suena estrambótico. Estos 90 minutos simbolizan el inicio del esprint final. Diez jornadas, treinta puntos para la eternidad.

El punta tinerfeño Cristo González le tiene tomada la medida a la UD. Le marcó con el CD Mirandés y ahora busca su consagración a lo Enric Gallego. Devorada por las dudas, Las Palmas calibra su recuperación ante un rival en horas bajas. No valen medias tintas. Ganar o ganar. No hay más.

Miguel Ángel Ramírez, el técnico del Sporting, porta el estandarte de la nueva hornada. Hay vida más allá de La Marinera. Un autodidacta abrazado a la fe cristiana. Viera debe ser Viera. Obligado a lucir su talento. Moleiro, Pejiño, Enzo y una delantera de Primera. Para la reconciliación y la paz. En busca del orgullo perdido.La UD busca tres puntos de oro para salir del laberinto de los líos.

Miguel Ángel Ramírez y el interés por Dani Ojeda

Miguel Ángel Ramírez, técnico del Sporting, insiste que medirse a la UD conforma un pulso de tremenda carga emotiva. «Son 12 años lejos de mi casa, vuelvo con alegría para enfrentarme a mi club y lo hago con el equipo por el que doy la vida ahora mismo, el Sporting». Además, desvela sus cartas para acabar con la maldición. «Espero que quieran tener mucho el balón, es su ADN, intentar someter, dominar en campo rival. Eso va a intentar Las Palmas y espero cambios en el once para potenciar eso por su lado; no tengo duda y sé que se trata de un equipazo». Además, ayer transcendió el interés del club asturiano por fichar al atacant grancanario Dani Ojeda. El jugador capitalino finaliza contrato el próximo 30 de junio con la SD Ponferradina. Quedará libre. La formación leonesa se está jugando la salvación en este tramo crucial de la temporada. Ramírez, por su parte, busca el pleno de diez victorias. «Nos ponemos ese reto, 65 días, 10 jornadas y 30 puntos, esa es nuestra liga ahora. Hay que sumar lo máximo posible», valoró el preparador grancanario. | P. C.