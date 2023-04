El lamento de Pimienta: "Hemos regalados dos goles y eso en Segunda no se puede permitir"

Dos pecados inadmisibles. Xavi García Pimienta, máximo responsable técnico de la UD Las Palmas, recalcó que las dos concesiones, en el primer acto, fueron una losa insalvable en Los Cármenes. El factor que decantó un pulso que no era una final para el barcelonés. "Hemos regalado dos goles, no la primera parte. Cuando te equivocas de forma tan grave, ante un rival como el Granada (...) El rival hizo una gran primera parte y cuenta con jugadores de mayor experiencia. Hacen muchas cosas bien, te dominan y generan; pero no podemos regalar esos dos goles. Tampoco considero que fuese una cuestión de actitud", analizó en la sala de prensa del estadio granadino.

En relación a la suplencia de Pejiño, aclaró que "tienen que jugar once. Tengo que decidir. Me preguntaban por Álvaro Jiménez hace un par de semanas. Entre ellos [los jugadores] hay ese grado de competitividad y al final solo pueden jugar once".

Descarta que la UD tenga un problema mental en esta fase carente de resultados positivos -dos victorias en nueve jornadas-."No, no es un problema de índole mental. Nos acercamos al final de la competición, todo el mundo se juega mucho. Toda esa solidez defensiva que teníamos la hemos perdido, cometemos errores que cuestan muchísimo. Ante rivales de esta entidad, te pasa factura pero no es un tema mental. Te mides a un conjunto con jugadores de enorme experiencia y son un equipazo. No podemos conceder estos regalos, irte con un al descanso 2-0 es grave. Aunque en la falta lateral de Coco podíamos haber logrado el empate [en el tramo final del partido]. Pero esos errores tan graves; conforman un lastre importante".

Aplaude el calor y el énfasis del millar de seguidores de la UD que alentaron a los jugadores desde la previa. Los Cármenes, tras los noventa minutos, fue un alegato al desencanto. "Tenemos la mejor afición de Segunda, estábamos todos muy ilusionados. Pero no vamos a dejar de creer, tenemos ganas de dedicarles el próximo triunfo ante el Levante".

Cuestiona la roja a Vitolo, que regresó tras cuatro meses de espera y solo duró cinco minutos. "No lo he visto bien, pero el cuarto árbitro me dice que no existía duda alguna en la expulsión. Pero dudo que Vitolo tuviese intención de hacer daño, ya lo conocéis. El árbitro ha dicho que estaba confirmada [la cartulina]".

Para Pimienta, salvar el gol-average particular con el Granada -en Siete Palmas la victoria fue isleña por 2-0- es una conquista irrelevante. "Cuando pierdes un partido no es para estar contento. Me voy triste, era un partido grande y para hacer cosas importantes. Sabíamos que nos tocaría sufrir, porque podía ponerse por delante el Granada. Pero nunca que se lo regalásemos. Contábamos con el nivel del rival y estos fallos no se pueden permitir en Segunda". Incide en la condena de los dos tantos recibidos en un primer acto que resultó fatal. "Si te equivocas de forma tan grave y cerca del área (...) Pero el Granada también tiene su cuota de mérito".

No era una final y el rol de Viera

Pimienta mantiene su línea argumental de la previa de que el partido ante el Granada en Los Cármenes no merecía la etiqueta de 'finalísima'. "Final es cuando ganas o pierdes y no tienes más opción. No era una final, quedan 6 partidos".

Eleva a los altares al capitán Jonathan Viera, que vio la quinta amarilla y se pierde el partido del sábado ante el Levante en Siete Palmas. "Jonathan es el que más quiere que las cosas salgan bien; está muy jodido por la derrota y por la quinta amarilla. Le comenté al árbitro que Jony se resbaló, que fue sin querer. Es nuestro líder y mientras vea el compromiso, será muy importante. No tiene por qué ganar todos los partidos él solo por ser Viera. Le restan cinco encuentros y será decisivo".