Vuelve el Ramírez atómico en tiempos de tinieblas. Titulares para recuperar la fe. Una oferta de renovación para Xavi García Pimienta y una advertencia a Kirian Rodríguez, que este mediodía aseguró que el club grancanario ya tiene una respuesta para seguir de amarillo más allá de junio de 2023. Además, el principal ejecutivo de la UD Las Palmas, antes del almuerzo de confraternización con el plantel y equipo técnico en el Restaurante Ribera Río Miño, hizo público su cabreo con la negatividad del entorno.

"Pimienta tiene una oferta de renovación por parte de la UD Las Palmas para renovar la próxima temporada ya sea en Segunda o en Primera", enfatizó. Además, insiste que solo piensa en tumbar al Eibar en Ipurúa este domingo en la final del siglo.

"Ahora lo que debe tratar el entrenador es de lograr subir en estas cuatro últimas jornadas. Su contrato mejorará con el salto de categoría; lo prioritario es el ascenso. A través de su representante, García Pimienta tiene una oferta de renovación de la UD. Nos encantaría que aceptase, creo que Pimienta puede ser el entrenador idóneo para darle continuidad a este trabajo. La idea es que todos podamos ver y disfrutar de los éxitos de nuestra UD Las Palmas en la máxima categoría".

Alegato contra el pesimismo

Ramírez, a pesar de que la UD sume una victoria en nueve jornadas, reclama mesura ante la crítica. "Marcando un gol la semana pasada, la UD era líder (...) Cuando tienes un juvenil campeón de Canarias, un Regional C que puede jugar el playoff de ascenso a Tercera, un filial que está jugando un playoff de asenso a Segunda RFEF y un primer equipo, a un punto del ascenso directo, con doce en juego; pues algo se hará bien. Considero que todos tenemos que estar muy contentos y satisfechos; que el pesimismo se vaya para otra isla. No para que se quede aquí en Gran Canaria. Debemos estar satisfechos con lo que estamos logrando, nadie dijo que sería fácil".

Recuerda que compiten contra gigantes que "nos triplican en masa salarial". "Tenemos la opción de ascenso directo, y si no, por la vía del playoff. ¿Quiénes están por encima de la UD en la tabla? Pues, equipos que nos triplican en masa salarial. Debemos ser conscientes de quiénes somos y de dónde venimos, es pera estar contentos de lo que se está logrando".

Combatir la presión

El presidente de la entidad grancanaria recuerda cómo el Real Valladolid puso el turbo tras ganar en Ipurúa a falta de cuatro jornadas -el mismo escenario que encara la UD Las Palmas-. "El año pasado en esta misma jornada, el Valladolid estaba a cuatro puntos del Eibar. Al final, el cuadro vasco no ascendió. El Valladolid conquistó el objetivo (...) En esta Segunda, hasta el último segundo, puede pasar de todo. Un gol decide quiénes son los equipos que ascienden. Está muy apretado. Es cierto que no hemos estado del todo bien, ante Levante UD y Real Zaragoza ofrecimos una evidente mejoría. Debemos seguir en esa línea y cuanto antes llegar al objetivo. Somos el equipo menos goleado y uno de los máximos realizadores; lo tenemos todo para seguir creyendo en la UD Las Palmas".

Renovación de Kirian Rodríguez

El tinerfeño Kirian Rodríguez, tras superar un cáncer -fue anunciado en agosto-, contó con sus primeros minutos de la temporada ante el Real Zaragoza en La Romareda el pasado domingo. "Es un futbolista que después de tener la desgracia que tuvo [superar un linfoma de Hodgkin]. La UD cumplió con su palabra y le dio la ficha cuando ni siquiera tenía pelo en el mercado invernal. Él es el que tiene que valorar lo que ha hecho la UD hacia su figura. La UD quiere que Kirian siga de amarillo". Sobre las palabras del atacante de Candelaria, de que "la pelota estaba en la pelota de la UD", recordó que eso forma parte de la estrategia de una renovación.

"Qué te dirá un jugador en estos momentos, nadie te dirá que tiene una oferta mejor que la de Las Palmas. Están negociando. No podemos estar engañando a nadie; Kirian es un futbolista que a nosotros nos interesa y si él quiere seguir, pues seguirá, y si no quiere seguir, pues, muy bien. Le desearemos lo mejor, lo prioritario no es Kirian, ni ningún jugador que acabe contrato, para nosotros lo importante es darlo todo para darle una alegría a nuestra afición. Estamos a cuatro jornadas y a tiempo de lograr el ascenso directo".

Una plantilla mentirosa

Para el principal ejecutivo, "la plantilla de la UD es bastante mentirosa". "Llevamos mucho tiempo con la misma cantinela. La vemos muy bien, llega el partido y no ganamos [una victoria en las últimas nueve jornadas]. Ahora lo que toca hacer es ser más eficaces. La UD sigue haciendo lo mismo, con cuerpo técnico y en lo referente al trabajo físico. El coach [Richi Serrés] sigue haciendo lo mismo, todo igual, como con anterioridad. A pesar de que algunos decían que no teníamos coach; las fuentes de información en ocasiones fallan (...) Todos hacen lo mismo. Tratamos de darle la vuelta a la situación, tratamos de que no se instale el pesimismo. Estamos dónde estamos por méritos propios; la UD tiene el ascenso en sus manos. Y si no, pues al playoff, a morir ahí (...) Tenemos que conseguir el ascenso, contamos con un equipazo, un gran equipo de jugadores y un gran elenco de profesionales".

Desde su prisma, los amarillos han completado méritos suficientes -27 jornadas en puestos de ascenso directo, 19 porterías a cero y campeón de invierno-. "La UD necesita y es merecedora de subir a Primera tras una temporada con grandes momentos".