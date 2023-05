A vida o muerte. A falta de tres jornadas para acabar el campeonato, a la UD Las Palmas no le vale otra cosa que no sea la victoria este domingo 14 de mayo (20.00 horas) en el Estadio de Gran Canaria frente al Villarreal B, que no se juega nada.

La escuadra grancanaria recuperaba el liderato de LaLiga Smartbank después de su triunfo por 0-1 en la final de Eibar y ahora depende de sí misma para alcanzar su sueño: el ascenso directo a la Primera División. Eso sí, cualquier desliz le puede costar caro a los amarillos en estas tres jornadas, donde después del filial del Submarino les esperarán el Cartagena (fuera) y un rival directo en la pelea, el Alavés (en casa). Así están ahora mismo las cosas en la parte alta de la tabla, con cinco equipos en un margen de dos puntos. La UD marcha primera con 67, los mismos que el Eibar, segundo. Tercero es el Granada con 66, cuarto es el Alavés también con 66, y quinto figura el Levante con 65. Sexto está el Albacete con 62. El choque entre la UD Las Palmas y el Villarreal B, que se disputa este domingo 14 de mayo a las 20.00 horas en el Estadio de Gran Canaria, se puede ver en directo a través de LaLiga SmartBank TV. Laprovincia.es hará un seguimiento al minuto del encuentro.