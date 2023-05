La mirada está en el sábado, pero una parte de la mente debe estar en el futuro. Si bien el foco de toda la UD Las Palmas apunta a la final por el ascenso frente al Deportivo Alavés el próximo sábado (20.00 horas), el de los despachos enfoca igualmente un posible escenario con el equipo en Primera División, un contexto que sería completamente diferente no sólo a nivel deportivo, sino también económico, aunque ambas van de la mano.

«Siempre trabajas con la hipótesis de subir o seguir en Segunda División. Si seguimos en Segunda División tendremos un presupuesto parecido al de este año, en torno a 25 millones de euros -el de la presente temporada quedó fijado en 28,5-, y si ascendemos tendremos un presupuesto en torno a 75 millones de euros. Evidentemente, ese presupuesto te equipara a los siete u ocho últimos equipos de la tabla en Primera División y ahí es donde te tienes que mover para intentar rentabilizar y estar lo más alto posible», comentó Miguel Ángel Ramírez en Cope.

El presidente de la UD lamentó no disponer de un estadio con una capacidad mayor para haber podido atender la fuerte demanda de entradas para presenciar un partido histórico pase lo que pase. "Ya nos hubiese gustado tener un estadio de 40 o 45 mil personas. Estoy seguro de que para este partido hubiésemos llenado. Evidentemente, tenemos que darle una prioridad a los abonados que han estado tantos y tantos años al lado del equipo. Ser abonado de Las Palmas debía tener alguna diferencia con el que no lo es. Espero que todo el mundo sea comprensivo", explicó.

El máximo mandatario también comentó que "procede concentrar al equipo porque hay que aislar a los chicos de la euforia que se vive alrededor", al tiempo que se refirió a la decisión de que la guagua baje por Fondos de Segura antes de entrar al Gran Canaria: "Las cosas cuando hay que hacerlas se hacen y cuando no se explican -el día del Villarreal B, pese a la petición popular, la guagua no varió su trayecto habitual-. En este caso no hay excusa alguna para que la guagua no pase por Fondos de Segura con la afición para que los jugadores se contagien de esa vibración positiva".

Ramírez, además, aseguró que "las sensaciones son positivas, y eso es importantísimo. "Visualizar de forma positiva el desenlace es un punto a favor y para ese tenemos un magnífico coach que es Richi, que es el que se ocupa de que esto sea así. Lo demostramos en Cartagena", agregó.

"Yo creo que lo vamos a conseguir, pero soy muy consciente de la dificultad y soy tremendamente respetuoso con el rival. Nos vamos a enfrentar a un equipo importante con armas importantes que nos puede hacer mucho daño. Tenemos la obligación de que no se nos escape", concluyó.