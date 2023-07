Quedan cuatro semanas para el inicio de LaLiga EA Sports y la UD Las Palmas comienza hoy su segunda semana de pretemporada, la primera de las dos que permanecerá concentrada en Marbella. Antes del sábado 12 de agosto, cuando el RCD Mallorca visitará el Estadio de Gran Canaria en la primera jornada de LaLiga EA Sports (18.30 horas), el cuadro amarillo habrá disputado en tierras malacitanas cinco partidos amistosos, el primero de ellos pasado mañana (10.00) frente al Orlando Pirates de Sudáfrica, y en la Isla otro par; bolos con resultados sin consecuencias, pero que marcaran el puso de un equipo aún por hacer.

Porque faltan al menos seis fichajes más. De momento han llegado tres futbolistas libres: el interior Javi Muñoz, el extremo Cristian Herrera y el lateral izquierdo Daley Sinkgraven, que completarán su primer stage con su nuevo club. Su adaptación, por lo menos a nivel social, ha sido buena, por lo que ahora sólo les falta demostrar que pueden ser útiles en el campo, algo que se intuye en los tres casos. En cualquier caso, la UD regresará de la Península aún sin la plantilla completa, pero no se descarta que algún nuevo refuerzo pueda sumarse a la expedición.

Las Palmas entrena por la tarde en el Atalaya Football Center, a pocos metros del hotel de concentración

Xavi García Pimienta ha convocado a un total de 27 jugadores –23 de campo y tres porteros– para los 12 días de trabajo en Marbella, el primero de ellos esta tarde (18.00 horas) con un entrenamiento en el Atalaya Football Center, campo que pertenece al Marbella Football Center y que se encuentra prácticamente al lado del hotel de concentración. Al contrario que el año pasado, cuando la UD se hospedó en Mijas, el lugar de pernoctación esta vez está mucho más cerca de los campos de juego, casi pegado al mar.

Los descartes

De los que empezaron la pretemporada el lunes pasado hay cuatro que ya no están. Se trata de Joel del Pino, al que la entidad amarilla hizo un nuevo contrato para cederlo al Avilés –la temporada pasada no jugó un sólo partido de Liga y sí dos de Copa del Rey en la media campaña que estuvo–; y Joel Domínguez, Johan Guedes e Iván Medina, jugadores que el curso pasado militaron en el juvenil División de Honor que llegó hasta las semifinales de la Copa de Campeones, en la que cayó frente al Real Madrid. Ninguno de los tres fue citado, por lo que pasan a entrenar con Las Palmas Atlético a las órdenes de Raúl Martín.

Otros cuatro filiales, en cambio, sí estarán a las órdenes de García Pimienta durante el periplo marbellí. Son: el portero Álvaro Killane, el lateral derecho Alejandro Palanca, el central Juanma Herzog, el mediocentro Iñaki González y el delantero Pau Ferrer. Son los que el entrenador necesita en función de las posiciones que ocupan y de los jugadores de que dispone a estas alturas.

En cualquier caso, ninguno tendrá ficha con el primer equipo y no todos se quedarán en la dinámica del mismo durante la temporada. De hecho, es posible que sí lo esté alguno de los que ahora han sido descartados. Ahora impera la necesidad inmediata de poder afrontar los amistosos con la rotaciones convenientes para que nadie tenga una carga mayor de la que debería.

Mañana, doble sesión y al día siguiente, puesta en escena frente al Orlando Pirates

Tras el primer entrenamiento de esta tarde la UD realizará una doble sesión mañana –a las 8.30 horas y a las 18.00– antes de afrontar el primer amistoso el miércoles por la mañana. El siguiente partido no será hasta el sábado por la tarde, por lo que el equipo tendrá dos días y medio de separación entre uno y otro. El rival entonces será el Al-Wakrah de Catar (19.00 ). Los tres encuentros siguientes serán frente a conjuntos españoles: el Almería, el domingo 23 (17.00); el Espanyol, el miércoles 26 (17.00); y el Cádiz, el viernes 28 (10.00) para cerrar el stage.

Quizá entonces alguno nuevo haya llegado y alguno de los que está ahora no siga. Los candidatos principales a marcharse son Álex Domínguez y Enrique Clemente. El primero busca un equipo en el que pueda jugar más minutos, si bien los que han llamado a su puerta hasta ahora no le han satisfecho; el segundo, que también termina contrato en junio de 2024, no cuenta ni para la dirección deportiva ni para el entrenador en la máxima categoría.

Lo que queda

Además, Óscar Pinchi, en la misma situación contractual que los otros dos, también podría abandonar el plantel, aunque gusta a Luis Helguera, o al menos su intención cuando le cedió el verano pasado al Mirandés era que se fogueara para que demostrara su valía. Lo hizo, pero nadie puede garantizar su continuidad.

Lo que falta por venir es un portero –Aarón Escandell y Jordi Masip, los mejores posicionados–, un lateral derecho –Julián Araujo es el favorito–, dos centrales –la negociación por Mika Mármol va por buen camino– y dos delanteros –Sory Kaba en uno de los pretendidos–. Queda, por tanto, mucho por hacer. De momento, 27 viajan hoy a Marbella.