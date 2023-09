Pimienta: «Si llegamos 0-0 al descanso el partido hubiera sido otro»

Sin excusas. Y no las podía poner el técnico de la UD Las Palmas, Xavi García Pimienta, después del baño que le dio a su equipo el Real Madrid en el regreso del conjunto amarillo al coliseo del Paseo de la Castellana. Solo la actuación de Álvaro Valles en la portería evitó una derrota humillante (2-0).

«El Madrid ha sido superior. Hay mucha diferencia. Juegan en casa y han llevado la iniciativa. Nos ha costado quitarle el balón en la primera parte. Valles ha hecho un partido muy completo. Nos quitaron el balón porque nos lo han quitado, no porque nosotros no lo queríamos», analizaba el entrenador catalán.

El preparador de la UD dejaba un resquicio a la duda por el minuto en que llegó el 1-0 (47’): «Da dos minutos y Nuke se lesiona; en ningún caso quiere perder tiempo. Le pregunté al árbitro que por qué ha añadido ese minuto.

En teoría había pedido asistencia. Si hubiéramos llegado al 0-0 el partido hubiera sido distinto». Eso sí, reconocía que «no se ha visto el equipo que somos, pero porque el Madrid es superior a nosotros».

Aunque García Pimienta avisó en la previa de que haría rotaciones en el Bernabéu, quizás estas –hasta siete– resultaron excesivas visto el resultado: «Hemos presentado el mejor once posible».

«Coco y Curbelo –debutaba esta temporada– estaban trabajando muy bien; Sinkgraven, que se ha recuperado de la lesión y está llamado a ser un jugador importante. Jugadores como Javi Muñoz, que ha salido del once pero para mí es titular en este equipo; Mfulu ha estado trabajando bien…», explicó el técnico amarillo, sentenciando que «con el equipo que hemos sacado podíamos haber hecho un partido más competitivo del que hemos hecho».

Xavi García Pimienta se refería a la disputa de este choque apenas tres días después de conseguir la primera victoria del campeonato frente al Granada, en inferioridad numérica y sobre la bocina. «Si hubiésemos contado con una semana completa de entrenamientos hubiera sido distinto. Nos tocó jugar 35 minutos con uno menos el domingo. La alineación hubiera sido distinta. Los jugadores están teniendo más continuidad están más sueltos. Llegamos más a portería con ellos. Nos tocó correr hacia atrás con las transiciones de ellos. La gente llegó muy justita a este partido», relataba el catalán.

«Llegamos muy justos»

«La gente no estaba recuperada. Sinceramente no era un encuentro óptimo para los jugadores. Araujo estaba en bastantes condiciones, Jonathan, Munir… Pero es que hemos llegado muy justos, el cambio el otro día de Jonathan y Munir hace que pudieran jugar de inicio y que hayan aguantado bastante bien pero somos un equipo que no estamos acostumbrado a jugar entre semana y el fin de semana», continuaba incidiendo el técnico amarillo.

Cómo no, Xavi García Pimienta hizo una referencia expresa a la gran actuación de Álvaro Valles en el coliseo blanco: «Está haciendo una excelente temporada. Al igual que la pasada campaña. Estoy contento por él. Es un porterazo de Primera División».

Otra de las grandes sorpresas que presentaba en el Santiago Bernabéu la UD Las Palmas era la presencia de Cristian Herrera, la primera aparición en el once titular del curso: «Estaba trabajando muy bien y tenía ganas de darle la oportunidad. No era el mejor partido, porque sabes que te vas a someter al Real Madrid. Ha hecho un buen trabajo a nivel defensivo. Está en la plantilla porque la dirección deportiva y yo hemos decidido que esté aquí hasta el final de temporada».