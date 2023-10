Kirian deja el titular del año por el brazalete: "Un chicharrero capitán de la UD puede ser divertido"

Y Kirian Rodríguez se vistió de Superman. El atacante de Candelaria (115 duelos con la UD Las Palmas), que lució el brazalete el pasado domingo ante el Rayo Vallecano durante los 90 minutos -así como ante el Celta y Villarreal CF de inicio-, analizó con un tono humorístico la posibilidad de que pueda lucir la prenda de la máxima jerarquía hasta el próximo junio.

"Hay cuatro capitanes antes que yo, pero es que la enfermería se ha llenado de capitanes [en relación a Jonathan Viera, ausente ante el Rayo por decisión técnica, Fabio González, Nuke y Benito Ramírez]. Parece que se han puesto de acuerdo, pero los roles se van dando con el tiempo preciso. Si tengo que llevar el brazalete todo el curso, si me toca ser capitán toda la temporada, pues ¿quién lo diría? Un capitán chicharrero de la UD Las Palmas, pero puede ser divertido".

En relación a la situación de Jonathan Viera Ramos -la esposa del '21'Estefanía fue intervenida de un cáncer y fue descartado ante el Rayo por decisión técnica-, se muestra esperanzado de que cuente con minutos ante el Almería. Apuesta por la vuelta.

"Se lo tienes que preguntar a él, es una situación personal. Cada uno es un mundo y lo vive de forma diferente. Yo lo viví de una manera [Kirian superó un linfoma de Hodgkin] y la familia lo vive de otra. Los toros desde la barrera se ven de una manera diferente. Pero todo está en su mano, y quién mejor que Viera para demostrarnos todo lo que pueda dar". Mañana, García Pimienta ofrece la lista de citados y hay un alto porcentaje de que Viera figure como citado.

"No lo puedo ver como un compañero"

Más allá del partido ante el Almería (sábado, 13.00 horas, DAZN), con la vista a una UD futura, Kirian recuerda que los grandes tienen fecha de caducidad. La vida sigue su curso y "pasa en todos los clubes".

"Jugar sin Viera, ya lo he comentado, así como al presidente y el entrenador. Es una decisión que solo le compete a él. Debe tomarla. No lo puedo ver como un compañero, porque para mí es como un hermano. Lo ha dado todo aquí en la UD Las Palmas. Y él será el que tome la decisión cuando lo crea conveniente; lo mejor para él y para su familia (...) El Barça se quedó sin Messi, el Madrid se quedó sin Cristiano. Pero no solo juega uno, sino que los equipos se componen de plantillas. Dependerá de todos que esto siga funcionando y que la rueda siga existiendo", declaró el tinerfeño.