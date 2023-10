Viera trabaja como uno más y está a disposición de Pimienta

Reparar el alma y el escudo. Operación Bunitex. Días y horas determinantes para la redención. La UD se rehace de la estocada mortal recibida ante el Rayo Vallecano (0-1) y el sábado baila en el Power Horse Stadium con la obligación de recuperar la fe ante el colista UD Almería (13.00 horas DAZN). Rival directo en la cruzada para evitar el abismo del descenso y que está sediento de victorias. La formación de Garitano solo cuenta con tres puntos en el casillero y en las diez jornadas ha encajado 29 tantos –2,9 tantos por encuentro–.

La victoria pío pío dejaría a los andaluces a once unidades de distancia. Un mundo. Calculadora en mano y ante la visita del temible Atlético de Madrid en el recinto de Siete Palmas (viernes 3 de noviembre), ganar es una cuestión de estado. Desde la zona noble de la UD Las Palmas, con relación al último capítulo del culebrón Jonathan Viera Ramos, que está listo para ser convocado. «Entrena de forma implicada y su comportamiento es exquisito. Su reto es ponerse a disposición del entrenador García Pimienta, que decidirá. Pero no hay ningún problema». El varapalo ante el Rayo llegó con el ‘21’ fuera de la relación de 23 futbolistas. La posterior rueda de prensa del estratega barcelonés no aclaró muchas dudas con relación al atacante internacional. Hoy comparece Kirian Rodríguez ante los medios de comunicación en el Estadio de Gran Canaria. Una voz de rango, es el capitán amarillo ante la ausencia de Viera, que pondrá el acento en la importancia del encuentro del sábado.

Dos suplencias, un descarte y el cansancio del entorno. Hay que poner paz y centrarse en el enemigo. Viera, tras soltar la bomba atómica y anunciar que su adiós estaba próximo, al término del pulso ante el Celta de Vigo, lleva en el epicentro del huracán 24 días.

El cuadro almeriense es colista, el más goleado (29) y un rival propicio para el despegue

Desde el 2 de octubre, tras el anuncio del ‘21’ al marcar su segundo gol y firmar una asistencia de oro a Marc Cardona, ha acontecido un carrusel de fotogramas que le han reubicado en un segundo plano. De su condición de héroe con capa a un paradero desconocido –no vio el UD-Rayo en el palco 21, propiedad del futbolista y de su familia–. Las dos suplencias consecutivas, ante los celestes y el Villarreal, desató el terremoto más despiadado. La cancelación de un entrenamiento y la renovación de Pimienta, así como la vuelta del coach Richi, dibujaron las horas más tensas. Ahora, con un clima de responsabilidad máxima, se busca la paz. Remar y remar para taponar la sangría. La citación o no de Viera es una incógnita. Pimienta tiene dos entrenamientos –hoy y mañana– antes del viaje a Almería. También tiene una rueda de prensa.

El estratega ejerce de portavoz y el de La Feria guarda silencio. El fallo de Munir, desde los once metros, fue el inicio del fin. Bebé ajustició a una UD que cayó en la precipitación. Con el enigma Viera sobre la mesa, el duelo del sábado es considerado el más importante del curso. La gestión de esta crisis será capital y se han encendido todas las alarmas.

La autoridad es Pimienta y Viera asume el rol de legionario. La fragilidad defensiva del bloque de Garitano (29 goles encajados) permite soñar con el segundo triunfo foráneo. Llevan 13 tantos a favor. Los amarillos solo suman seis dianas y han recibido nueve (el tercero menos goleado). Granada (2-2), Valencia (2-2), Celta de Vigo (2-3), Real Madrid (1-3) y Rayo Vallecano (0-2) han sacado petróleo en el Power Horse Stadium.

Con el triunfo en el Power Horse, el descenso podría quedarse a ocho puntos

Es la 15ª visita de la UD al feudo almeriense, donde el balance no es alentador: tres victorias, cuatro empates y siete derrotas. La última alegría grancanaria en los Juegos del Mediterráneo fue el 17 de junio de 2020 en el fútbol pandémico. Se retomaba la competición tras el parón por el virus y con las gradas vacías, Rubén Castro Martín (0-1) fue el realizador.

Con un Moleiro en franca mejoría, que irá puliendo su estado de forma tras debutar en Primera ante el Rayo, Curbelo es otra de las gratas noticias para el catalán. Patentar una UD indescifrable. Sepultar la sequía realizadora –un tanto cada 150 minutos– y salir airoso de una final por la permanencia. Pulso para la paz en la caseta.